Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitimde koronavirüs önlemlerine ilişkin açıklama yapacak - Son Dakika

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitimde koronavirüs önlemlerine ilişkin açıklama yapacak
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerin detaylarına ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin basın açıklaması yapacak.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:38 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerin detaylarına ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin basın açıklaması yapacak.
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Selçuk'un açıklaması saat 20.30'da başlayacak.
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