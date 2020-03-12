Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitimde koronavirüs önlemlerine ilişkin açıklama yapacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitimde koronavirüs önlemlerine ilişkin açıklama yapacak - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitimde koronavirüs önlemlerine ilişkin açıklama yapacak

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerin detaylarına ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin basın açıklaması yapacak.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitimde koronavirüs önlemlerine ilişkin açıklama yapacak, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerin detaylarına ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin basın açıklaması yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Selçuk'un açıklaması saat 20.30'da başlayacak.

Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:38 Kaynak: AA
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