Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Eğitime ilişkin hareket noktamız güçlü öğretmen, güçlü gelecektir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'Eğitime ilişkin hareket noktamız güçlü öğretmen, güçlü gelecektir' - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Eğitime ilişkin hareket noktamız güçlü öğretmen, güçlü gelecektir"

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen ve okul yöneticilerinin atanmaları, çalışma şartları, görevde yükselmeleri, özlük hakları ve benzeri diğer hususları dikkate alan Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin dosyalarını Cumhurbaşkanlığına sunduklarını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen ve okul yöneticilerinin atanmaları, çalışma şartları, görevde yükselmeleri, özlük hakları ve benzeri diğer hususları dikkate alan Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin dosyalarını Cumhurbaşkanlığına sunduklarını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Eğitime ilişkin hareket noktamız güçlü öğretmen, güçlü gelecektir

Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 08:13 Kaynak: AA
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