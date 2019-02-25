Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Eğitimi Öncelikle Evrensel Olarak Gördüğümüzü Sıklıkla İfade Ediyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Eğitimi Öncelikle Evrensel Olarak Gördüğümüzü Sıklıkla İfade Ediyoruz"

47 dakika önce

- 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gelişi Çalıştaya katılanlardan görüntüler Hüseyin Özhan'ın konuşması Cesare Onestini'nin konuşması Christian Berger'in konuşması Bakan Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu...

- 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gelişi
Çalıştaya katılanlardan görüntüler
Hüseyin Özhan'ın konuşması
Cesare Onestini'nin konuşması
Christian Berger'in konuşması
Bakan Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı'nda konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:48 Kaynak: AA

Ziya Selçuk, Güncel
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