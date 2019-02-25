Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Eğitimi Öncelikle Evrensel Olarak Gördüğümüzü Sıklıkla İfade Ediyoruz"
47 dakika önce
- 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gelişi Çalıştaya katılanlardan görüntüler Hüseyin Özhan'ın konuşması Cesare Onestini'nin konuşması Christian Berger'in konuşması Bakan Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu...
- 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
'un gelişi
Çalıştaya katılanlardan görüntüler
Hüseyin Özhan'ın konuşması
Cesare Onestini'nin konuşması
Christian Berger'in konuşması Bakan Selçuk
'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı'nda konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:48 Kaynak: AA
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