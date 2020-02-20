Son Dakika › Politika › Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Elazığ'daki depremde 30 okul binasının hasar gördüğünü, bu binaların... - Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Elazığ'daki depremde 30 okul binasının hasar gördüğünü, bu binaların...
7 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Elazığ'daki depremde 30 okul binasının hasar gördüğünü, bu binaların nasıl ve nereye yapılacağının hemen çözümlendiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:43 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Elazığ'daki depremde 30 okul binasının hasar gördüğünü, bu binaların nasıl ve nereye yapılacağının hemen çözümlendiğini bildirdi.
Son Dakika 17 yaşında bilişim hizmetleri şirketini kurdu Bakan Ziya Selçuk'tan Atakan açıklaması: Biz bir çocuğun durumunun sosyal medyada bu kadar yer almasını doğru bulmuyoruz İYİ Partili Vekil, ayakkabısını paylaştı: Koltuk değil ayakkabı eskitiyoruz Yeni partinin ertelenmesi Babacan'ı kızdırınca, devreye Abdullah Gül girdi