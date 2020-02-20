Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Elazığ'daki depremde 30 okul binasının hasar gördüğünü, bu binaların... - Son Dakika
Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Elazığ'daki depremde 30 okul binasının hasar gördüğünü, bu binaların... - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Elazığ'daki depremde 30 okul binasının hasar gördüğünü, bu binaların...

7 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Elazığ'daki depremde 30 okul binasının hasar gördüğünü, bu binaların nasıl ve nereye yapılacağının hemen çözümlendiğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Elazığ'daki depremde 30 okul binasının hasar gördüğünü, bu binaların..., System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Elazığ'daki depremde 30 okul binasının hasar gördüğünü, bu binaların nasıl ve nereye yapılacağının hemen çözümlendiğini bildirdi.

Ziya Selçuk, Elazığ, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:43 Kaynak: AA
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