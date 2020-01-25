Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Elazığ'daki okullarda incelemeler sürüyor. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'Elazığ'daki okullarda incelemeler sürüyor. - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Elazığ'daki okullarda incelemeler sürüyor.

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Elazığ'daki okullarda incelemeler sürüyor.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk:

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: " Elazığ'daki okullarda incelemeler sürüyor. İkinci yarıyıl başladığında hiçbir öğrencimiz mağduriyet yaşamayacak."

Ziya Selçuk, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:48 Kaynak: AA
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