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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Elazığ'daki okullarda incelemeler sürüyor.
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Elazığ'daki okullarda incelemeler sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:48 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: " Elazığ'daki okullarda incelemeler sürüyor. İkinci yarıyıl başladığında hiçbir öğrencimiz mağduriyet yaşamayacak."
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