Millî Eğitim Bakanı Selçuk Eskişehir'de - Son Dakika

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve çeşitli programlara katılmak üzere Eskişehir'e gelen Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, Vali Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti.

Valiliğe gelişi esnasında Vali Ayyıldız, Eskişehir Milletvekilleri Prof. Dr. Nabi Avcı, Harun Karacan, Vali Yardımcıları ve ilgili kurum müdürleri tarafından karşılanan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ardından ziyaret anısına Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ayyıldız, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'u Eskişehir'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek ilimiz hakkında genel bilgiler verdi.

Daha sonra Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, Vali Erol Ayyıldız ve hayırsever Cafer Güven arasında, Eskişehir'de Bilim Sanat Merkezi Yapım Protokolü İmzalandı. İmzalanan protokol kapsamında Odunpazarı ilçesinde 6. 233 metrekare alanda kurulu yapılacak olan "Bilim ve Sanat Merkezi" 24 derslik, 10 laboratuvar olacak şekilde Milli Eğitim Bakanlığına devredilecek.

Protokol imza törenin akabinde Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Vali Ayyıldız ve eşi Dilek Didem Ayyıldız Hanımefendi, Eskişehir Milletvekili Avcı ile beraberindekiler Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi'nde Yunus Emre Yılı kapsamında düzenlenen "Yunus Emre Sergisi"nin açılışını yaptılar.