Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Etkinlik saati görüntülerini ben de onaylamıyorum" - Son Dakika
Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'Etkinlik saati görüntülerini ben de onaylamıyorum' - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Etkinlik saati görüntülerini ben de onaylamıyorum"

20 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA TV kanalındaki tartışmalı görüntülere ilişkin, "Bu yoğun süreçte üzülerek ifade ediyorum ki görev dağılımında kendilerine güvenerek denetleme ihtiyacı duymadığım ekibin hazırladığı etkinlik saati görüntülerini ben de onaylamıyorum ve çocuklara...

Milli Eğitim Bakanı Selçuk:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA TV kanalındaki tartışmalı görüntülere ilişkin, "Bu yoğun süreçte üzülerek ifade ediyorum ki görev dağılımında kendilerine güvenerek denetleme ihtiyacı duymadığım ekibin hazırladığı etkinlik saati görüntülerini ben de onaylamıyorum ve çocuklara uygun olmadığını düşünüyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA TV kanalında bugün gösterilen etkinlik saati görüntüleriyle ilgili yazılı açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, özellikle ders videolarını merkeze alarak çalışmaların yürütüldüğünü belirterek, görüntüleri kendisinin de onaylamadığını bildirdi. Görüntülerle ilgili Selçuk, "Bir haftada üç yeni kanal kurup içeriklerini hazırlamak için ben ve ekibim büyük bir gayretle çalıştık. Dersleri merkez alarak yüzlerce çekimin tamamını kontrol ettik. Bu yoğun süreçte üzülerek ifade ediyorum ki görev dağılımında kendilerine güvenerek denetleme ihtiyacı duymadığım ekibin hazırladığı etkinlik saati görüntülerini ben de onaylamıyorum ve çocuklara uygun olmadığını düşünüyorum. Nasıl ki okullarımızdaki içeriklere hassasiyet gösteriyorsak, yayınlara da göstereceğiz. Hepimiz için yeni ve zorlu bir süreç. Bu konuda sizlerin de anlayışınızı rica ederim. Gözden kaçırdığım birkaç dakikalık bir görüntünün, üzerine titrediğim sisteme verdiği zararı konuşuyor olmanın ne kadar rahatsız edici olduğunu anlatamam" dedi. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:13 Kaynak: İHA

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