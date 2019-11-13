Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Faslı ve Azerbaycanlı mevkidaşlarıyla görüştü
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Faslı ve Azerbaycanlı mevkidaşlarıyla görüştü - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Faslı ve Azerbaycanlı mevkidaşlarıyla görüştü

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Fas Milli Eğitim Bakanı Raşid bin Muhtar ve Azerbaycan Eğitim Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Faslı ve Azerbaycanlı mevkidaşlarıyla görüştü, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Fas Milli Eğitim Bakanı Raşid bin Muhtar ve Azerbaycan Eğitim Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

Selçuk, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) binasında Faslı ve Azerbaycanlı mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Görüşmeler basına kapalı yapıldı.

Bakan Selçuk, Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden UNESCO 40. Genel Konferansı'da Türkiye adına "Ulusal Beyan"da bulunmuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:02 Kaynak: AA
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