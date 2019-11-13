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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Faslı ve Azerbaycanlı mevkidaşlarıyla görüştü
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Fas Milli Eğitim Bakanı Raşid bin Muhtar ve Azerbaycan Eğitim Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:02 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Fas Milli Eğitim Bakanı Raşid bin Muhtar ve Azerbaycan Eğitim Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.
Selçuk, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) binasında Faslı ve Azerbaycanlı mevkidaşlarıyla bir araya geldi.
Görüşmeler basına kapalı yapıldı.
Bakan Selçuk, Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden UNESCO 40. Genel Konferansı'da Türkiye adına "Ulusal Beyan"da bulunmuştu.
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