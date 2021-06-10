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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Filistinli Çocuklara 'Erken Çocukluk Eğitimi Setlerinin' Gönderilmesi Dolayısıyla Düzenlenen Törene Katıldı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Filistinli Çocuklara 'Erken Çocukluk Eğitimi Setlerinin' Gönderilmesi Dolayısıyla Düzenlenen Törene Katıldı

10.06.2021 07:22
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Filistinli Çocuklara 'Erken Çocukluk Eğitimi Setlerinin' Gönderilmesi Dolayısıyla Düzenlenen Törene Katıldı, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığının okul öncesi eğitime erişemeyen çocuklara evlerinde ulaşmak için hazırladığı "Benim Oyun Sandığım" eğitim seti, bu kez Filistinli çocuklar için yola çıktı.

Milli Eğitim Bakanlığının okul öncesi eğitime erişemeyen çocuklara evlerinde ulaşmak için hazırladığı "Benim Oyun Sandığım" eğitim seti, bu kez Filistinli çocuklar için yola çıktı.

Sandıkların içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistinli çocuklara mesajı da yer alıyor. Oyun sandıklarının yüklendiği tırlar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katıldığı törenle Ankara'dan uğurlandı.

"Hemen yanı başınızdayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyun sandıklarının ulaşacağı Filistinli çocuklara hitap ettiği mesajında, "Türk milleti olarak bizler uzakta değil, hemen yanı başınızdayız. Oyun oynamaktan, hayal kurmaktan, hayallerin için mücadele etmekten lütfen vazgeçme! Zulmün karanlığı ne kadar koyu olursa olsun, şafağın aydınlığına karşı duramaz. Sokaklarda özgürce koşturacağın, gökyüzüne korkusuzca bakacağın günler muhakkak gelecek. Doğan gün umuttur çocuğum, yüzünü güneşe dön. Aklımızdasın, gönlümüzdesin, dualarımızdasın. Sevgiyle gözlerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.

Filistinli çocuklara gönderilen oyun sandıklarını taşıyan tırları yolcu etmeden önce bir açıklama yapan Bakan Selçuk, "Geçtiğimiz günlerde Filistin'de yaşananlar hepimizi derin acılara boğdu, çok üzüldük. Çocukların hayatını yitirdiğini görmek, yetim kaldığını bilmek gerçekten çok üzücü. Filistin meselesi elbette tüm İslam aleminin, tüm insanlığın meselesi ve kanayan bir yarası. Hepimiz Filistinli kardeşlerimiz için elimizden geleni yapmalı ve çocuklar için daha fazla neler yapabileceğimiz konusunda duyarlı olmalıyız. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak Türkiye'deki çocuklarımıza oyun sandıkları göndererek onların eğitimine katkıda bulunuyoruz. İstedik ki Filistinli çocuklarımız da bu oyun sandıklarından yararlansın. Biz Filistinli çocuklarımıza ne gönderelim diye düşündüğümüzde aklımıza ilk oyun sandıklarımız geldi" ifadelerini kullandı.

"Savaş maalesef en çok çocukları etkiliyor"

Savaşların en çok çocukları etkilediğini ve yıprattığını vurgulayan Bakan Selçuk, "Aklımızla ve yüreğimizle Filistinli çocuklarımızın yanındayız elbette. Savaş maalesef en çok çocukları etkiliyor. Hiçbir sorumluluğu olmayan, ne olup bittiğinin farkında olmayan çocuklar ne yazık ki çok zorlanıyorlar ve savaşın kalıcı etkilerine maruz kalıyorlar. Bu durum elbette ki vicdanlarımızı kanatıyor, vicdanlarımızı rahatsız ediyor ve şöyle bir soru ile karşı karşıya bırakıyor bizi; 'peki biz bu çocuklar için ne yapabiliriz? ' Bu sorunun cevabına baktığımızda da Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitimin içerisinden bir şey yapmayı arzuluyoruz ve şartlar oluştukça Filistin'deki çocuklarımız için de daha fazla işler ve projeler yapmayı elbette hedefliyoruz. Tabii ki bu dünyadaki tüm çocuklar için geçerli, onlar için dünyayı nasıl güzelleştirebiliriz sorusunun peşindeyiz" diye konuştu. İHA

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Filistinli Çocuklara 'Erken Çocukluk Eğitimi Setlerinin' Gönderilmesi Dolayısıyla Düzenlenen Törene Katıldı

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Filistinli Çocuklara 'Erken Çocukluk Eğitimi Setlerinin' Gönderilmesi Dolayısıyla Düzenlenen Törene Katıldı - Son Dakika


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