Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Filistinli mevkidaşı Marwan Awartani ile görüştü - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Filistin Eğitim Bakanı Marwan Awartani ve heyetiyle çevrim içi toplantıda bir araya geldi.

Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Dost ve kardeş Filistin ile eğitim iş birliğimizi geliştiriyoruz. Bu kapsamda mevkidaşım Sayın Marwan Awartani ve heyetiyle çevrim içi toplantıda bir araya geldik. Öğrencilerimizi desteklemek için çalışma grupları oluşturuyoruz. Kardeş ülkedeki gençlerimize selam olsun..."