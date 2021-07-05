Üye Girişi
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması

05.07.2021 11:09
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocukların eğitimlerinin hayat boyu sürdüğüne işaret ederek, "Tam da bu yüzden salgın durumunda ortaya çıkan öğrenme açıklarımız, sosyal duygusal açıklarımız için bir fırsat oluşmuş durumda.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocukların eğitimlerinin hayat boyu sürdüğüne işaret ederek, "Tam da bu yüzden salgın durumunda ortaya çıkan öğrenme açıklarımız, sosyal duygusal açıklarımız için bir fırsat oluşmuş durumda. Lütfen çocuklarınızı mecazi olarak bir yaz okulu mahiyetinde olan 'telafide ben de varım' faaliyetlerine gönderin." dedi.

Bakan Selçuk, Gaziantep'teki Abdülhamithan Mesleki ve Teknik Lisesi'nde gerçekleştirilen 21 eğitim tesisinin toplu açılış törenindeki konuşmasında, yeni eğitim binaları yapılması noktasında ödevlerini yerine getirdiklerini aktardı.

Çocukların dünyadaki akranlarıyla güzel bir yarış içerisinde belli bir noktaya gelmelerini arzu ettiklerini aktaran Selçuk, göreve başladığı günden bu yana önem verdikleri hususların başında mesleki eğitimin geldiğini anlatarak, "Mesleki eğitimle ilgili 53 sektörün 53'ü ile ayrı ayrı konuştuğumuzda, taleplerini dinlediğimizde, bizden toplam 12 maddede mesleki eğitimin kalkındırılması projesini hazırlamamızı beklediler ve 12 maddeyi sıraladılar. Bu 12 maddenin 11'i tamamlandı. Allah'ın izniyle, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin aldığı kararlarla ve arkadaşlarımızın aldığı kararlarla 11'i tamamlandı. 12'ncisi ise çok yakındır inşallah, sektörden beklenti anlamında ortaya konulan her şeyini yerine getirmiş ve daha da iyisini yapmak için yol almış olacağız." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya genelinde belli problemleri beraberinde getirdiklerini ifade eden Selçuk, bu süreçte Türkiye'nin dünya ölçeğinde başarılara attığı imzadan dolayı tüm eğitim camiasına ve velilere teşekkür etti.

"Faaliyetler 'telafidebendevarim.meb.gov.tr' adresinde ayrıntılı bir şekilde yer alıyor"

Bakan Selçuk, ulusal destekleme programı çerçevesinde yapılan "telafide ben de varım" çalışmasının çok büyük bir yankı bulduğunu, faaliyetlerin 'telafidebendevarim.meb.gov.tr' adresinde ayrıntılı bir şekilde yer aldığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Fatma başkanımızın (Fatma Şahin) öncülüğünde tüm belediyelerimizle toplantı yapma imkanı bulduk. Onlara kendimizi anlatma, ifade etme fırsatı bulduk. İstedik ki eğitim meselesi sadece Milli Eğitim Bakanlığının bir meselesi olmasın, bu mesele Türkiye'nin meselesi olsun, bu mesele Gençlik ve Spor Bakanlığının, Aile Bakanlığımızın, Sağlık Bakanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın, hepsinin ama belediyelerimizin de meselesi olsun. Hepsinden Allah razı olsun müthiş bir imkan açtılar, yol açtılar. Güzel bir hazırlık dönemi oldu. Bugün 'telafidebendevarim.meb.gov.tr' adresinden ortaya konulan bütün içerikle ne demek istediğim çok daha net anlaşılır. Hangi ilin, ilçesinin, faaliyetlerini ne zaman ne şekilde yapacağı orada ayrıntılı bir şekilde yer alıyor. Bunun için çok ama çok büyük teşekkürlerim var sizlere."

"Telafi'de ben de varım" projesinin modelinin Gaziantep'te yapıldığını, daha sonra ise bütün Türkiye'ye uygulandığını ifade eden Selçuk, bu kapsamda kültürel, akademik, spor gibi yüzlerce faaliyetlerinin olduğunu söyledi.

"Çocuklarınızı 'telafide ben de varım' faaliyetlerine gönderin"

Ziya Selçuk, konuşmasında velilere de seslenerek, şunları kaydetti:

"Çocukların eğitimi bitmez, eğitimleri hayat boyu sürer, yaz boyu, yıl boyu sürer. Bu eğitim sadece bir akıl eğitimi değildir, bu eğitim vicdan eğitimiyle birleşmezse bütünsel insan oluşmaz, insan yarım kalır. Vicdan eğitimiyle idrak eğitiminin birlikte yol alması gerekiyor, tam da bu yüzden salgın durumunda ortaya çıkan öğrenme açıklarımız, sosyal duygusal açıklarımız için bir fırsat oluşmuş durumda. Lütfen çocuklarınızı mecazi olarak bir yaz okulu mahiyetinde olan 'telafide ben de varım' faaliyetlerine gönderin. Velilerimiz sadece telefonlarına bakarak nerede ne faaliyetin olduğunu rahatlıkla görebilirler, yaz boyunca çocuklarımız boş durmasın, canları sıkılmasın. Eğitimlerine hep beraber katkı verelim ki Gaziantep yücelsin, bu ülke yücelsin. Katkı verelim ki hep beraber bu ülkenin dünyada örnek teşkil edecek bir eğitim başarı hikayesini ortaya koymasına da beraber şahitlik edelim. İstiyorum ki bütün illerimiz Gaziantep'teki bu çabayı gösterebilsin, eğitim, bilim neşesi Türkiye'nin her yerinde yükselsin. Böylece biz daha büyük yollar alalım."

Konuşmaların ardından Bakan Selçuk, yapımı tamamlanan eğitim kurumuna bağlanarak toplu açılışı gerçekleştirdi. Bakan Selçuk'a Vali Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan ile davetliler katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması

Ziya Selçuk, Gaziantep, Türkiye, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gözü dönen şahıs evini önce yakmaya çalıştı, ardından mutfaktaki su borularını patlattı 11:36 Gözü dönen şahıs evini önce yakmaya çalıştı, ardından mutfaktaki su borularını patlattı Babası tarafından istismar edildiğini açıklayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek yağdı 11:31 Babası tarafından istismar edildiğini açıklayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek yağdı Hortum, İskenderun Körfezi'nde paniğe neden oldu! Sahilde masa ve sandalye bırakmadı 11:18 Hortum, İskenderun Körfezi'nde paniğe neden oldu! Sahilde masa ve sandalye bırakmadı
MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek 10:31 MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek Son dakika: Memur ve emeklilere müjde! Yılın ikinci yarısında yüzde 8,45 zam yolda 10:19 Son dakika: Memur ve emeklilere müjde! Yılın ikinci yarısında yüzde 8,45 zam yolda Vitor Pereira'nın, Fenerbahçe yönetimine sunduğu transfer raporu ortaya çıktı 09:52 Vitor Pereira'nın, Fenerbahçe yönetimine sunduğu transfer raporu ortaya çıktı
AK Partili Feyzi İşbaşaran'ın 08:59 AK Partili Feyzi İşbaşaran'ın "Bakan Soylu istifa etmiş" iddiası İçişleri tarafından yalanlandı İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı 08:20 İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı

Son Dakika Haberleri
11:51 Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları
11:35 Gözü dönen şahıs evini önce yakmaya çalıştı, ardından mutfaktaki su borularını patlattı
11:32 Kripto para tartışması kanlı bitti! İş ortağını kiralık katil tutarak öldürtmüş
11:30 Babası tarafından istismar edildiğini açıklayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek yağdı
11:22 Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı, 500 liradan işlem görüyor
11:15 Siirt'te intikam operasyonu! Askeri aracın geçişi sırasında patlama oldu
11:08 Yeni haftaya artışla başlayan dolar 8,69'dan işlem görüyor
11:07 Milletvekili Alpay Özalan, ABD'nin soykırım kararına yazdığı "Amerika Kıtasının Gerçek Sahipleri Kızılderililer" kitabıyla tepki gösterdi
10:58 Temmuzda kira zam oranları belli oldu! En fazla %14,55 oranında zam yapılabilecek
10:31 MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek
Kim ne kadar zam alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları Kim ne kadar zam alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları         
11:47
Kripto para tartışması kanlı bitti! İş ortağını kiralık katil tutarak öldürtmüş Kripto para tartışması kanlı bitti! İş ortağını kiralık katil tutarak öldürtmüş         
11:33
Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı, 500 liradan işlem görüyor Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı, 500 liradan işlem görüyor         
11:22
Temmuzda kira zam oranları belli oldu! En fazla %14,55 oranında zam yapılabilecek Temmuzda kira zam oranları belli oldu! En fazla %14,55 oranında zam yapılabilecek         
10:59
Ghezzal'ın transfer haberlerine babası noktayı koydu: Yüzde yüz Beşiktaş'ta devam edecek Ghezzal'ın transfer haberlerine babası noktayı koydu: Yüzde yüz Beşiktaş'ta devam edecek         
10:26
Son Dakika: Enflasyon, Haziran ayında yüzde 1,94 arttı Son Dakika: Enflasyon, Haziran ayında yüzde 1,94 arttı         
10:04
Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi         
09:15
Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde aşka geldi Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde aşka geldi         
08:21
İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi! Yapılan yeni ankette nefes kesen yarış İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi! Yapılan yeni ankette nefes kesen yarış         
07:19
Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi         
01:04
Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor         
00:29
Güldür Güldür Show'da deprem! Naime karakterine can veren Ecem Erkek projeden ayrıldı Güldür Güldür Show'da deprem! Naime karakterine can veren Ecem Erkek projeden ayrıldı         
23:51
Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı         
20:44
Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu         
20:32
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi         
17:54
Sinirli boğa çobana saldırdı! Boynuzlarını kullandığı saldırı kameralara yansıdı Sinirli boğa çobana saldırdı! Boynuzlarını kullandığı saldırı kameralara yansıdı         
17:26
Kan donduran çifte cinayetin perde arkasından yasak aşk çıktı! Telefondaki mesajlar ele vermiş Kan donduran çifte cinayetin perde arkasından yasak aşk çıktı! Telefondaki mesajlar ele vermiş         
14:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2021 11:54:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement