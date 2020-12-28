Milli Eğitim Bakanı Selçuk Gaziantep'teki tablet dağıtım törenine bağlandı Açıklaması - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk Gaziantep'teki tablet dağıtım törenine bağlandı Açıklaması

28.12.2020 12:35
Milli Eğitim Bakanı Selçuk Gaziantep'teki tablet dağıtım törenine bağlandı Açıklaması, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gaziantep'te 60 bin öğrencinin daha tablet bilgisayara kavuşacağını belirterek, "Bunların internet paketi de olduğu için herhangi bir sıkıntı çekmeden, doğrudan doğruya erişimleri hızlanacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gaziantep'te 60 bin öğrencinin daha tablet bilgisayara kavuşacağını belirterek, "Bunların internet paketi de olduğu için herhangi bir sıkıntı çekmeden, doğrudan doğruya erişimleri hızlanacak." dedi.

Selçuk, Gaziantep'te çevrim içi düzenlenen tablet dağıtım törenine video konferansla katıldı.

Salgın döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde çok hızlı adımlar atıldığını belirten Selçuk, Türkiye'nin, EBA destek merkezleri ve EBA gibi dünya birinciliği elde etmiş bir eğitim portalı kurabilen nadir birkaç ülkeden biri olduğunu dile getirdi.

Salgın döneminin en başında öğretmenler, öğrenciler ve velilerin sağlıklı iletişim yürütebilmesi için birçok hazırlık yaptıklarını aktaran Selçuk, fedakarca çalışan öğretmenlerin, öğrencilerine ulaşmanın farklı yollarını bulduğunu, çok güzel başarı hikayeleri ortaya çıktığını ifade etti.

EBA üzerinden canlı ders yapabilme, öğrencileri ödevlendirme ve gelişimlerini takip edebilme imkanlarını ortaya koyduklarını vurgulayan Selçuk, yüzlerce, binlerce içerikle mobil uygulamalarla, destek paketleriyle, yapay zekayla çalışan akademik destek sistemiyle çocukların eğitimine katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

"14 bin EBA destek noktası kurduk ve bunun sayısı gün geçtikçe artıyor"

Bakan Selçuk, televizyon kanallarında bütün derslerin tekrarlanarak işlendiğini, çocuklara sorulacak sorular, sınavlar ve konuların tamamının bulunduğunu belirtti.

"Bununla yetinmiyoruz, daha ilerisini istiyoruz. O yüzden canlı dersler, EBA destek merkezleri, EBA portalı çok daha önemli hale geliyor." diyen Selçuk, şöyle devam etti:

"Sizlerin desteğiyle 14 bin EBA destek noktası kurduk ve bunun sayısı da gün geçtikçe artıyor. Canlı derslerde yaklaşık günlük 3 milyon dersten söz ediyoruz. Bu bizim için son derece önemli. Çünkü bu sayılarla biz zaten dünya birincisi olabiliyoruz. Ama bazı imkanları kısıtlı öğrencilerimizin de ihtiyaçlarını giderebilmek için bugünkü faaliyetimizde olduğu gibi yine Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan 500 bin tableti çok çok aşacak şekilde, sivil toplum kuruluşlarının, belediyelerimizin ve iş dünyamızın destekleriyle devam ettiriyoruz."

Her bir çocuğa ulaşmanın yollarını artırmaya gayret ettiklerini belirten Selçuk, "Bu çerçevede eğitimin bir millet ödevi olduğunu biliyoruz. El birliğiyle sizlerin temin ettiği 60 bin tablet, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim edildikten kısa bir süre sonra da evlatlarımıza ulaşmış olacak." dedi.

"Gözlerindeki parıltıyı düşündükçe çok çok mutlu oluyoruz"

Bakan Selçuk, böylece Gaziantep'te 60 bin öğrencinin daha tablet bilgisayarlarına kavuşacağını bildirerek, "Elbette bunların internet paketi de olduğu için herhangi bir sıkıntı çekmeden, doğrudan doğruya erişimleri hızlanacak. Bu çocuklarımızın mutluluğunu, yüzlerindeki gülümsemeyi, gözlerindeki parıltıyı düşündükçe emin olun çok çok mutlu oluyoruz ve sizlerle bu mutluluğu paylaşmak, sizlerin desteğiyle burada bir mesafe almak, bize büyük bir memnuniyet veriyor." diye konuştu.

Öğrenciler için gösterilen bu gayretin etkilerinin tahmin edilenden daha büyük olacağının altını çizen Selçuk, tablet bağışında bulunanlara öğrenciler, öğretmenler ve veliler adına teşekkür etti.

Ziya Selçuk, Gaziantep, Selçuk, Tablet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk Gaziantep'teki tablet dağıtım törenine bağlandı Açıklaması - Son Dakika


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