Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Gaziler Günü'nü de unutmadı
Son Dakika Güncel Haber

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Gaziler Günü'nü de unutmadı

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, resmi sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 'Mareşallik' ve 'Gazilik' unvanının verilişinin 98'inci yıl dönümü ve Gaziler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Gaziler Günü'nü de unutmadı, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, resmi sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 'Mareşallik' ve 'Gazilik' unvanının verilişinin 98'inci yıl dönümü ve Gaziler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı paylaşıma gazilerin Türk bayrağı altında selam durduğu bir görsel de ekledi. Selçuk, kutlama mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm gazilerimizin cesareti, vatan sevgisi ve vakarı önünde şükranla eğiliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Eylül Gaziler Günü, Ziya Selçuk, Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Selçuk İnan'dan Fatih Terim'e şok tepki: Neden beni getirdiniz?
Son Dakika: YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı Ali Babacan'ın kuracağı partiye en çok İYİ Partililerden ilgi var Okulda panik anları! Kız öğrenci birinci kattan aşağıya atladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 15:01:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Gaziler Günü'nü de unutmadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]