Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk Gençlerle Tenis Oynadı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk Gençlerle Tenis Oynadı

15 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, Tokat'a gerçekleştirdiği ziyarette Karşıyaka Ortaokulu'nda bir dizi etkinliğe katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk Gençlerle Tenis Oynadı, System.String[]
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, Tokat'a gerçekleştirdiği ziyarette Karşıyaka Ortaokulu'nda bir dizi etkinliğe katıldı.

Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tenis İl Temsilcisi Hasan Kılıç'ın da kendisine eşlik ettiği programda okul bahçesinde tenis oynayan Bakan Selçuk, çocuklarla sohbet edip, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Sporu her fırsatta destekleyen Bakan Selçuk, okuldaki tasarım atölyesinin açılışını yaptıktan sonra öğretmen ve öğrencilerle günün anısına fotoğraf çektirdi.

- Tokat

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:28 Kaynak: DHA

Karşıyaka, Tenis, Tokat, Ziya Selçuk, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çukur Dizisinden Etkilenen Bir Aile Soyadlarını Koçovalı Olarak Değiştirdi Eski Basketbolcu Ömer Onan'ın Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı

Galatasaray'ın Benfica Kadrosu Belli Oldu Fenerbahçe, Zenit Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 16:43:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk Gençlerle Tenis Oynadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]