Milli Eğitim Bakanı Selçuk Giresun, Bingöl ve Bayburt'taki öğretmenlerle buluştu Açıklaması - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk Giresun, Bingöl ve Bayburt'taki öğretmenlerle buluştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin son haftasında "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında Giresun, Bingöl ve Bayburt'taki öğretmenlerle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk Giresun, Bingöl ve Bayburt'taki öğretmenlerle buluştu Açıklaması, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin son haftasında "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında Giresun, Bingöl ve Bayburt'taki öğretmenlerle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Selçuk, video konferansla gerçekleştirilen program kapsamında, 17 Haziran'da Giresun'daki öğretmenlerle buluştu.

Öğretmenlere emekleri için teşekkür eden Bakan Selçuk, bu toplantıların, alınan kararlar ve yürütülen projelerin sahayla uyum sağlaması açısından çok faydalı olduğunu, meslektaşlarının önerilerinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Programın başında tarih öğretmeni Salih Uzun'un oğlu ve yeğenleri kemençe eşliğinde yöresel kıyafetleriyle Giresun karşılaması gösterisi sundu. Görüşmeye, öğretmen Tufan Aksoy da kemane çalarak katıldı. Uzaktan eğitim sürecine ilişkin deneyimlerini paylaşan öğretmenler, evde geçen zamanda mesleki gelişimlerine yaptıkları katkıları anlattı.

Giresun'da öğrenci takımlarının yürüttüğü robot, insansız hava aracı gibi projeler hakkında bilgi veren öğretmenler, MEB Robot Yarışması'nın kentte yapılmasını istedi.

Öğrencilerin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Selçuk, Anadolu şehirlerinde bu tür organizasyonların daha çok sahiplenildiğini ifade ederek, başlangıç olarak Giresun robot takımı ile EBA TV'de yayımlanmak üzere çalışmalar yapılabileceğini belirtti.

Öğretmen Yurduşen Konank ise daha önce bir televizyon programında çocukluk hayalinin tır şoförü olmak olduğunu paylaşan Bakan Selçuk'un, büyük bir eğitim tırının direksiyonunda elinde meşale ile resmettikleri karikatürü gösterdi.

Karikatürü çok beğendiğini aktaran Selçuk, öğretmenlere teşekkür etti.

Bakan Selçuk, 18 Haziran'da ise Bingöl'deki meslektaşlarıyla buluştu. Toplantıda, merkez üssü Karlıova olan 5,7 büyüklüğünde deprem yaşayan Bingöl'e bir kez daha "geçmiş olsun" dileklerini ileten Selçuk, depremde hayatını kaybeden güvenlik korucusu Cengiz Pullu'ya rahmet, yaralanalara şifa dileklerini sundu.

Bakanlığın, öğretmenlerin donanımı, mesleki gelişimleri için çaba gösterdiğine değinen Selçuk, "Öğretmen arkadaşlarım tek tek öğrencileriyle ilgilenerek uzaktan eğitim sürecindeki yükü omuzladı." ifadesini kullandı.

Buluşmada öğretmenler, okulların açılacağı ilk gün, öğrencilerinin halay çekmek istediklerini, uçan balonlara yapacakları etkinlikleri yazıp göğe bırakacaklarını, fidan dikeceklerini, açık hava sineması için hazırlıklarını anlattı.

"İnşallah bu süreci birlikte atlatıp okullarımızı sağlıkla açacağız"

Çocukların ruhlarına dokunmanın her şeyden önemli olduğuna işaret ederek, tüm bu yapılanların eğitimin bir parçası olduğunu kaydeden Bakan Selçuk, "Öğrencilerinizle sohbet etseniz bu Türkçe dersidir. Bir fidan dikseniz bu hayat bilgisi dersidir. İnanın sizleri dinledikçe gözüm hiç arkada kalmıyor. Bütün çabalarınızda yalnız olmadığınızı bilin. Biz buradayız, sizin hizmetinizdeyiz. İmkanlar ölçüsünde ne gerekiyorsa yapmaya talibiz. İnşallah bu süreci birlikte atlatıp okullarımızı sağlıkla açacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Buluşmaya, Yedisu'da okullarının bahçesine kurdukları deprem çadırlarından katılan ilkokul öğretmeni Büşra Beçene de tüm zorluklara rağmen öğrencilerinin her an yanında olmak için gösterdiği gayretten bahsetti.

Bunun üzerine Ziya Selçuk, öğretmenlerin bu bölgede yaptıkları işlerin çok değerli olduğunu belirterek, her türlü destekle yanlarında olduklarını vurguladı.

"Teknolojiyi tamamen zararlı olarak ele almak doğru değil"

Bakan Ziya Selçuk, eğitim öğretim yılının son günü olan 19 Haziran'da ise Bayburt'taki öğretmenlerle bir araya geldi.

Görüşmede müzik öğretmeni Ezgi Odabaş saz eşliğinde Bayburt yöresinden bir türkü seslendirdi. Bayburt'taki tüm öğretmenlerin mesleki gelişim konusundaki taleplerini dinleyen Selçuk, hepsinin en kısa zamanda hayata geçirileceği müjdesini verdi.

Uzaktan eğitim sürecinde teknoloji bağımlılığı konusunda endişeler taşıyan öğretmenlere Bakan Selçuk, şöyle yanıt verdi:

"EBA'da 'Teknoloji bağımlılığı nasıl önlenir?', 'Çocukların hangi yaşta ne kadar teknoloji ile ilişkisi olmalıdır?' bu konuda dokümanlar var. Buradan faydalanabilirsiniz. Ancak ben teknolojiyi bir bıçak gibi görüyorum. Bu konuyu tamamen zararlı olarak ele almak doğru değil. Ne için kullandığınız önemli. Teknoloji, amaca bağlı olarak çok yararlı olabilir. Her şeyi yerli yerince değerlendirmekte fayda var."

Görsel sanatlar öğretmeni Zeynel Abidin Öztürk, ahşap üzerine yakma tekniği kullanılarak, Bakan Selçuk'u resmettiği tabloyu en kısa zamanda kendisine ulaştıracağı bilgisini verdi.

Ziya Selçuk, Bayburt, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 01:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk Giresun, Bingöl ve Bayburt'taki öğretmenlerle buluştu Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika

Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu Fit vücuduyla yıllara meydan okuyan Yeşilçam'ın 57'lik güzelinden bir bikinili poz daha Üçlü ilişki suçlamalarının muhatabı ünlü milyarder konuya açıklık getirdi Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi 17 yaşındaki genç kız dünyaya duyurdu: Ünlü aktör bana cinsel istismarda bulundu Ünlü oyuncu, yıldırım çarpması sonucu yerden havalanıp buzdolabına çarptı Ünlü oyuncu ifşa edilen skandal mesajlardan sonra itiraf etti: Yaptıklarımdan utanıyorum Safiye Soyman, klip çekmek için Bodrum'da otel kapattı Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi Yasmin Erbil eleştirilere aldırmıyor! Göğsünün altındaki beni paylaştı İlk kez mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelya'sı selülitleriyle olay yarattı 80'lik isimle evlenen Meltem'den garip paylaşım: Allah büyüklerimizin tecavüzünden korusun Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
Fenerbahçe'nin Mevlüt'le bulduğu gol VAR kararıyla iptal edildi Fenerbahçe'nin Mevlüt'le bulduğu gol VAR kararıyla iptal edildi         
20:47
Fenerbahçe yönetimi, VAR'da iptal edilen gol nedeniyle Fırat Aydınus'a tepki gösterdi Fenerbahçe yönetimi, VAR'da iptal edilen gol nedeniyle Fırat Aydınus'a tepki gösterdi         
20:32
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışına rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısının düşük olduğu illeri paylaştı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışına rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısının düşük olduğu illeri paylaştı         
20:21
Son Dakika: Türkiye'de 21 Haziran'da koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1192 yeni vaka var Son Dakika: Türkiye'de 21 Haziran'da koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1192 yeni vaka var         
20:17
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak 10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak         
19:39
Diyarbakır'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı, 7 gözaltı Diyarbakır'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı, 7 gözaltı         
19:36
Nijeryalı eski yıldız Celestine Babayaro'nun ağabeyi Emmanuel Babayaro'dan itiraf: Beşiktaş'a gitseydim askerlik yapacaktım Nijeryalı eski yıldız Celestine Babayaro'nun ağabeyi Emmanuel Babayaro'dan itiraf: Beşiktaş'a gitseydim askerlik yapacaktım         
19:27
Kız isteme törenine katılan 9 kişide koronavirüs tespit edildi Kız isteme törenine katılan 9 kişide koronavirüs tespit edildi         
19:22
Yaz ortasında kardan adam yapıp kar topu oynadılar Yaz ortasında kardan adam yapıp kar topu oynadılar         
19:04
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, G.Saray'a gideceği de konuşulan Arda Turan'ın Beşiktaş iddialarını yalanladı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, G.Saray'a gideceği de konuşulan Arda Turan'ın Beşiktaş iddialarını yalanladı         
18:53
Şırnak'ta 4 işçinin şehit olduğu saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı Şırnak'ta 4 işçinin şehit olduğu saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı         
18:34
Babalar Günü'nde dayanılmaz acı: Baba denizde boğuldu, oğlu kayboldu Babalar Günü'nde dayanılmaz acı: Baba denizde boğuldu, oğlu kayboldu         
18:22
Libya'dan Hükümeti'nden Sisi'nin askeri müdahale tehdidine yanıt: Savaş ilanı olarak görüyoruz Libya'dan Hükümeti'nden Sisi'nin askeri müdahale tehdidine yanıt: Savaş ilanı olarak görüyoruz         
18:22
DJ'lik yapan arkadaşını vuran şahıs, DJ'lik yapan arkadaşını vuran şahıs, "Şakalaşırken oldu" dedi         
18:20
Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı         
18:09
12 yaşındaki çocuk, abisiyle şakalaşırken ölümüne neden oldu 12 yaşındaki çocuk, abisiyle şakalaşırken ölümüne neden oldu         
17:48
Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu         
17:41
Salgının başladığı Çin'den yeni uyarı: Koronavirüs eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabiliyor Salgının başladığı Çin'den yeni uyarı: Koronavirüs eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabiliyor         
17:23
Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu         
17:22
Safiye Soyman, klip çekmek için Bodrum'da otel kapattı Safiye Soyman, klip çekmek için Bodrum'da otel kapattı         
17:12
Okay Yokuşlu'nun da forma giydiği maçta Celta Vigo, Alaves'i 6-0 mağlup etti Okay Yokuşlu'nun da forma giydiği maçta Celta Vigo, Alaves'i 6-0 mağlup etti         
17:12
İstanbul'da güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, piknik yapmak için araçlarıyla metrelerce uzunluktaki kuyruğa girdiler İstanbul'da güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, piknik yapmak için araçlarıyla metrelerce uzunluktaki kuyruğa girdiler         
17:12
Ormandan topladıkları mantar ek gelirleri oldu! Günlük 4.500 TL kazanç sağlıyorlar Ormandan topladıkları mantar ek gelirleri oldu! Günlük 4.500 TL kazanç sağlıyorlar         
17:06
Çatıdan düşen ve şahin sanılan yavru kuş, başka bir yırtıcı tür çıktı Çatıdan düşen ve şahin sanılan yavru kuş, başka bir yırtıcı tür çıktı         
16:59
Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf         
16:56
Komandolar, Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçti Komandolar, Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçti         
16:43
Eşiyle tartışan koca, kapıyı kilitleyip evi ateşe verdi Eşiyle tartışan koca, kapıyı kilitleyip evi ateşe verdi         
16:34
Kimisi tedbirlere uydu, kimisi hiçe saydı! Menekşe Plajı'ndaki yoğunluk havadan görüntülendi Kimisi tedbirlere uydu, kimisi hiçe saydı! Menekşe Plajı'ndaki yoğunluk havadan görüntülendi         
16:30
Halkalı Güneş Tutulması hayatı nasıl etkileyecek? Uzman astrolog, 11 Eylül olaylarını hatırlatıp Amerika'yı işaret etti Halkalı Güneş Tutulması hayatı nasıl etkileyecek? Uzman astrolog, 11 Eylül olaylarını hatırlatıp Amerika'yı işaret etti         
16:29
Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı. Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı.         
16:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2020 20:53:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli Eğitim Bakanı Selçuk Giresun, Bingöl ve Bayburt'taki öğretmenlerle buluştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei