Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Giresun'da - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Giresun'da 22 Ağustos tarihinde yaşanan sel afetinin ardından bakanlığının sel bölgelerinde devam eden faaliyetleri gözden geçirmek ve değerlendirmek için bugün Giresun'a geldi.

Giresun Valiliği'ni ziyaretinde konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yaşanan sel felaketinin ardından bütün Türkiye buradaki felaketle ilgili ne gerekiyorsa her türlü tedbirin alınması hususunda gereğini fazlasıyla yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün ilgili bakanlıklar burada ne tür projelere ihtiyaç olduğu, nelerin yapılması gerektiği konusunda haftalardır süren etütler gerçekleştirdiler. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler de eğitim yatırımları konusunda her türlü tedbiri almış bulunuyoruz. Bugün burada eğitim-öğretim hayatımızın yüz yüze başlaması dolayısıyla da tekrar bir ziyaret edip buradaki faaliyetleri Valimizle, Milletvekillerimizle hep birlikte gözden geçirmek ve değerlendirme yapmak için bulunuyoruz. Burada yapacağımız değerlendirme sonucunda da iş ve işlemlerin gidişatı hakkında bir istişare fırsatı doğacak. Bundan sonrası için de her türlü yatırımın ve tedbirin alınması konusunda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Burada yapılması gereken işler konusunda irtibatımız vardı ve irtibat doğrultusunda çalışmalarımız söz konusuydu" dedi.

Bakan Selçuk yaptığı açıklamanın ardından basına kapalı olarak düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından Bakan Selçuk, Giresun Belediyesi'ni ve ardından sel afetinin yaşandığı Dereli ilçesini ziyaret edecek.

(İHA)