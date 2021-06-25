Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Görme Engelli Çocuklara Wewalk Akıllı Baston Dağıtımı Töreni"Ne Katıldı - Son Dakika

"Birlikte Yürüyelim" projesi çerçevesinde hayırseverlerin desteğiyle görme yetersizliği olan 1000 ortaokul ve lise öğrencisine akıllı baston ulaştırılacak.

"Görme Engelli Çocuklara WeWALK Akıllı Baston Dağıtımı Töreni"ne katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Önümüzdeki 2 yıl içinde 2 bin 200 adet akıllı baston temin edilip ücretsiz dağıtılacak. " açıklamasında bulundu. 22 Haziran 2021 14: 27 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile WeWALK firması iş birliğinde, "Birlikte Yürüyelim" projesi kapsamında, hayırseverlerin desteğiyle görme yetersizliği bulunan 1000 ortaokul ve lise öğrencisine akıllı baston dağıtılacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mithat Enç Görme Engelliler Okulunda düzenlenen "Görme Engelli Çocuklara WeWALK Akıllı Baston Dağıtımı Töreni"ne katıldı. Konuşmasında, akıllı baston projesinin önemine işaret ederek herkesin farklı imkansızlıklarla hayata atıldığını, ancak görme yetersizliğinin en zor imkansızlıklardan biri olduğunu ifade eden Bakan Selçuk, eğitimde sağlanan olanakların bütün çocuklar için önemli olduğunu ve görme yetersizliği bulunanlara ise "fırsat adaleti" çerçevesinde çok daha farklı çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.

"WeWALK uluslararası başarılara imza atan bir proje"

WeWALK projesinin milletin tüm dünyada göğsünü kabartan ve uluslararası başarılara imza atan bir proje olduğuna dikkati çeken Selçuk, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu projede Vestel'in de arka planda teknoloji açısından desteği var. WeWALK'ın aldığı ödüller aslında tüm dünyadaki görme yetersizliği çeken insanların hayatlarının nasıl kolaylaşacağı konusunda bir kanıt ortaya koyuyor. Bu sistemin çocuklarımız ve öğretmenlerimiz tarafından daha çok kişiye ulaştırılabilmesi için bu yolculukta birlikte olduğumuzu da ifade etmek isterim. Bu sene 1000 adet, önümüzdeki 2 yıl içinde 2200 adet temin edip ücretsiz dağıtılacak. "

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, en önemli mesajının çocuklara olduğunu belirterek "Sizler emin olun bizim için çok ama çok kıymetlisiniz. Sizin esenliğiniz bizim için çok değerli. Sizin esenliğinizi yükseltmek ve yüceltmek, gelişen teknolojilerin sizin hizmetinize verilmesi konusunda çabalarımız devam edecek. Bu konuda arayışlarımız da sürüyor. " diye konuştu. Bakan Selçuk'un konuşmasının ardından akıllı bastonların dağıtımının yapıldığı törende çocuklar hediyelerin sevincini aileleriyle paylaştı.

Törenin ardından akıllı bastonun kullanımı gösterildi. Törende Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ile WeWALK'un kurucusu girişimci Kürşat Ceylan da birer konuşma yaptı. WeWALK akıllı baston özellikleri Türk mühendisler tarafından Türkiye'de üretilen ve "TIME" dergisince 2019'un en iyi icatlarından biri seçilen WeWALK akıllı baston, Türkiye'deki görme yetersizliği olan tüm öğrencilere ücretsiz ulaştırılacak. WeWALK; engel algılama, telefonla entegrasyon ve açık platform olmak üzere 3 özellik sunuyor. WeWALK, görme engellilerin bağımsız hareket deneyimini teknolojiyle dönüştürmek için geliştirilen ve 59 ülkede kullanılan akıllı bir baston olarak öne çıkıyor. Sadece yerdeki değil; yürürken karşılaşılan direk, ağaç dalları gibi baş üzerindeki engelleri de algılayan ve titreşimle uyaran akıllı bastonun kullanıcıları, WeWALK uygulaması ile navigasyon, otobüs duraklarında hangi otobüsün ne zaman geleceği bilgisi ve yolda yürürken "Etrafımda ne var? " gibi birçok özelliğe de erişebiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı

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