Üye Girişi
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Guba'da STEAM Merkezi'nin açılışına katıldıSelçuk: "Türkiye olarak her türlü iş birliğine ve tecrübelerimizi aktarmaya... - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Guba'da STEAM Merkezi'nin açılışına katıldıSelçuk: "Türkiye olarak her türlü iş birliğine ve tecrübelerimizi aktarmaya...

28.05.2021 13:59

- Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Guba'da STEAM Merkezi'nin açılışına katıldı Selçuk: "Türkiye olarak her türlü iş birliğine ve tecrübelerimizi aktarmaya hazırız" Azerbaycan'ın Guba kentinde STEAM Eğitim Merkezi'nin açılış törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Türkiye olarak her türlü...

- Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Guba'da STEAM Merkezi'nin açılışına katıldı

Selçuk: "Türkiye olarak her türlü iş birliğine ve tecrübelerimizi aktarmaya hazırız"

BAKÜ - Azerbaycan'ın Guba kentinde STEAM Eğitim Merkezi'nin açılış törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Türkiye olarak her türlü iş birliğine ve tecrübelerimizi aktarmaya hazırız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Azerbaycan ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor. Bakan Selçuk, başkent Bakü'den yaklaşık 160 kilometre mesafede bulunan Guba kentinde STEAM Eğitim Merkezi'nin açılışına katıldı. Science, Technology, Engineering, Art ve Mathematics kelimelerinin birleşiminden oluşan "STEAM Merkezi"nin açılış töreninde Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev başta olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve diğer yetkililer yer aldı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Ziya Selçuk, "Guba'da bulunmaktan çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Eğitim Bakanı, Sayın Büyükelçimiz, Sayın milletvekillerimiz hep beraber Guba'da istiklal günlerinin bu önemli döneminde, bağımsızlığın 103. yıl dönümünde bulunmaktan çok büyük bir sevinç duyuyoruz" dedi.

Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı ve Azerbaycan Eğitim Bakanlığı arasında neler yapılabileceği, hangi projelerin hayata geçirilebileceği konusunda istişarelerde bulunduklarını belirten Selçuk, "Çeşitli kurumları ziyaret etme imkanı bulduk. Bu vesileyle yaptığımız inceleme gezilerinde de özellikle bugün Guba'da Şehitliği ziyaret etmek, Soykırım Müzesi'ni görmek, onun dışında Türkiye-Azerbaycan Dostluk Parkı'nı ziyaret etme fırsatı yakaladık" şeklinde konuştu.

Selçuk, "Buralarda gördük ki kardeşliğin, dostluğun, beraberce çalışma arzusunun doruğa tırmandığı bir dönemi yaşıyoruz. Artık söylemlerden ziyade eylemlerin, işlerin, çalışmaların gündeme geldiği bir dönemden söz ediyoruz. Bundan sonra iki Bakan olarak biraz önce açılışını yaptığımız STEAM Merkezi gibi merkezler, gerek mesleki eğitim konusundaki iş birlikleri, öğretmen eğitimi konusundaki yapılacak ortak projeler bizim için hemen önümüzdeki dönemde ele alacağımız konular" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz her türlü iş birliğine ve tecrübelerimizi aktarmaya hazırız"

İki ülkenin tecrübelerinin güçlü bir iş birliği içerisinde aktarılarak mesafe alacağına vurgu yapan Selçuk, "Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz her türlü iş birliğine ve tecrübelerimizi aktarmaya hazırız. Bundan dolayı da mutluluk duyuyoruz ve Türkiye halkının sevinci, mutluluğu, selamlarımı da bu vesileyle Azerbaycan halkına iletmek bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı" dedi.

Bakan Selçuk konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Eğitim alanında özellikle lise seviyesinde mesleki eğitim de bazı projelerimiz var. Bu projeler arasında dijital dünyada becerilerin geliştirilmesi, hem bazı teknisyenlerin yetiştirilmesi konusunda ortak çalışmaların yapılması, çocuklarımızın meslek liselerinde sertifikalandırılması, dünya standartlarında eğitimler vererek dünyanın her yerinde geçerli sertifikalar, diplomalar konusunda çalışıyoruz. Çalıştığımız bir başka konuya da değinmek gerekirse öğretmenlerimizin yeterliliklerinin becerilerinin geliştirilmesi konusunda ele alıyoruz. Bu arada uzaktan eğitim de dijital eğitimde eğitimin sürdürülmesi konusunda dünya çapında bir projemiz oldu ve dünya birincisi olduk. Buradaki tecrübelerimizi de paylaşmak noktasında iş birliklerimiz sürüyor."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Azerbaycan temasları 29 Mayıs'ta sona erecek.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Guba'da STEAM Merkezi'nin açılışına katıldıSelçuk: Türkiye olarak her türlü iş birliğine ve tecrübelerimizi aktarmaya...
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Guba'da STEAM Merkezi'nin açılışına katıldıSelçuk: Türkiye olarak her türlü iş birliğine ve tecrübelerimizi aktarmaya...
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Guba'da STEAM Merkezi'nin açılışına katıldıSelçuk: Türkiye olarak her türlü iş birliğine ve tecrübelerimizi aktarmaya...
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Guba'da STEAM Merkezi'nin açılışına katıldıSelçuk: Türkiye olarak her türlü iş birliğine ve tecrübelerimizi aktarmaya...

Ziya Selçuk, Azerbaycan, Türkiye, Selçuk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Guba'da STEAM Merkezi'nin açılışına katıldıSelçuk: 'Türkiye olarak her türlü iş birliğine ve tecrübelerimizi aktarmaya... - Son Dakika


Son Dakika

Mohammed Alsaloussi ile beraberlik yaşayan Şeyma Subaşı hamile mi? Mohammed Alsaloussi ile beraberlik yaşayan Şeyma Subaşı hamile mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin Ozan Kabak'a yol göründü! Liverpool, genç stoper Konate'yi transfer etti Ozan Kabak'a yol göründü! Liverpool, genç stoper Konate'yi transfer etti Son Dakika: Bakan Soylu çağrıda bulunmuştu! Mehmet Ağar, Bodrum'daki Yalıkavak Marina'nın yönetim kurulundan ayrıldı Son Dakika: Bakan Soylu çağrıda bulunmuştu! Mehmet Ağar, Bodrum'daki Yalıkavak Marina'nın yönetim kurulundan ayrıldı Sedat Peker suç örgütüne operasyon! Kilit isim dahil 3 kişi gözaltına alındı Sedat Peker suç örgütüne operasyon! Kilit isim dahil 3 kişi gözaltına alındı Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'nin açılışında konuşuyor Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'nin açılışında konuşuyor Bomba iddia: İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'ı aldattı! Bomba iddia: İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'ı aldattı! Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar

Son Dakika Haberleri
15:37 Trabzonspor'da 5 futbolcuyla yollar ayrıldı
15:34 Mohammed Alsaloussi ile beraberlik yaşayan Şeyma Subaşı hamile mi?
15:31 Asansörle duvar arasına sıkıştı! 2 yaşındaki Eren, feci şekilde hayatını kaybetti
15:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin
15:24 Ozan Kabak'a yol göründü! Liverpool, genç stoper Konate'yi transfer etti
14:56 Son Dakika: Bakan Soylu çağrıda bulunmuştu! Mehmet Ağar, Bodrum'daki Yalıkavak Marina'nın yönetim kurulundan ayrıldı
14:56 Cristiano Ronaldo, ayrılıyor! Juventus'taki takım arkadaşlarıyla vedalaştı
14:46 Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti
14:34 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'nin açılışında konuşuyor
14:33 Süper Lig'de şike iddiası! Galatasaray, Aboubakar ve Hataylı Billong için başvuru yaptı
Trabzonspor'da 5 futbolcuyla yollar ayrıldı Trabzonspor'da 5 futbolcuyla yollar ayrıldı         
15:37
Asansörle duvar arasına sıkıştı! 2 yaşındaki Eren, feci şekilde hayatını kaybetti Asansörle duvar arasına sıkıştı! 2 yaşındaki Eren, feci şekilde hayatını kaybetti         
15:32
Koronavirüs salgını sonrası fabrika kiraları uçtu! İstanbul ve Ankara'da fiyatlar yüzde 50'den fazla arttı Koronavirüs salgını sonrası fabrika kiraları uçtu! İstanbul ve Ankara'da fiyatlar yüzde 50'den fazla arttı         
15:28
Bartın - Kastamonu güzergahındaki 1,5 saatlik yol 25 dakikaya inecek! Dev tüneller açılış için gün sayıyor Bartın - Kastamonu güzergahındaki 1,5 saatlik yol 25 dakikaya inecek! Dev tüneller açılış için gün sayıyor         
15:10
Cristiano Ronaldo, ayrılıyor! Juventus'taki takım arkadaşlarıyla vedalaştı Cristiano Ronaldo, ayrılıyor! Juventus'taki takım arkadaşlarıyla vedalaştı         
14:56
Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti         
14:47
Süper Lig'de şike iddiası! Galatasaray, Aboubakar ve Hataylı Billong için başvuru yaptı Süper Lig'de şike iddiası! Galatasaray, Aboubakar ve Hataylı Billong için başvuru yaptı         
14:34
Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler         
13:12
Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı         
13:07
Kızılyıldız-Partizan maçında sahaya damga vuran olay! Maç bitti, rakip kalecinin yanına gidip şortunu indirdi Kızılyıldız-Partizan maçında sahaya damga vuran olay! Maç bitti, rakip kalecinin yanına gidip şortunu indirdi         
11:37
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı         
11:18
Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım         
11:09
Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi         
10:38
Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler         
10:10
Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı         
10:02
Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi         
09:29
Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2021 15:49:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Guba'da STEAM Merkezi'nin açılışına katıldıSelçuk: "Türkiye olarak her türlü iş birliğine ve tecrübelerimizi aktarmaya... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement