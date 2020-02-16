Milli Eğitim Bakanı Selçuk, İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk, İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aydın'da İl Değerlendirme Toplantısı'na iştirak etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aydın'da İl Değerlendirme Toplantısı'na iştirak etti.

Temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Selçuk, Aydın Valiliği önünde kent protokolü tarafından karşılandı.

Selçuk adına, Avukat Cevat Aldemir Ortaokulu bahçesine fidan diken öğrenciler, üzerlerinde yöresel giysilerle Bakan Ziya Selçuk'a "Fidan sertifikası"nı takdim etti.

Daha sonra valilik anı defterini imzalayan Selçuk, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ile makamında görüştü.

Köşger'den kente ilişkin bilgi alan Selçuk, ardından valilikteki İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Basına kapalı programa, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Bekir Kuvvet Erim, Rıza Posacı, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan ve İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş katıldı.

Bakan Selçuk, daha sonra AK Parti Aydın İl Başkanlığına giderek İl Başkanı Ömer Özmen ile görüştü.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

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Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 01:10 Kaynak: AA
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