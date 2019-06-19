Milli Eğitim Bakanı Selçuk, İl Milli Eğitim Müdürleri Toplantısına katıldı
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- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un karşılanması İl Milli Eğitim Müdürleri Toplantısına katılanlardan ve toplantıdan detaylar Bakan Selçuk'un Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret etmesi Bakan Selçuk Valilik Şeref Defterini imzalaması Bakan Selçuk'un konuşması AFYONKARAHİSAR - Milli Eğitim Bakanı...
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:26 Kaynak: AA
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
'un karşılanması
İl Milli Eğitim Müdürleri Toplantısına katılanlardan ve toplantıdan detaylar
Bakan Selçuk'un Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret etmesi
Bakan Selçuk Valilik Şeref Defterini imzalaması
Bakan Selçuk'un konuşması
AFYONKARAHİSAR - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Afyonkarahisar'da İl Milli Eğitim Müdürleri Toplantısına katıldı. Bakan Selçuk, toplantının ardından Afyonkarahisar Valiliği ziyaretinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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