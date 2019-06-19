Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, İl Milli Eğitim Müdürleri Toplantısına katıldı
Son Dakika Güncel Haber

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, İl Milli Eğitim Müdürleri Toplantısına katıldı

49 dakika önce

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un karşılanması İl Milli Eğitim Müdürleri Toplantısına katılanlardan ve toplantıdan detaylar Bakan Selçuk'un Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret etmesi Bakan Selçuk Valilik Şeref Defterini imzalaması Bakan Selçuk'un konuşması AFYONKARAHİSAR - Milli Eğitim Bakanı...

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un karşılanması
İl Milli Eğitim Müdürleri Toplantısına katılanlardan ve toplantıdan detaylar
Bakan Selçuk'un Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret etmesi
Bakan Selçuk Valilik Şeref Defterini imzalaması
Bakan Selçuk'un konuşması
AFYONKARAHİSAR - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Afyonkarahisar'da İl Milli Eğitim Müdürleri Toplantısına katıldı. Bakan Selçuk, toplantının ardından Afyonkarahisar Valiliği ziyaretinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, İl Milli Eğitim Müdürleri Toplantısına katıldı
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:26 Kaynak: AA
Afyon, Ziya Selçuk, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yumurtanın kolisi 4,5 liraya kadar düştü BM Kaşıkçı raporunu açıkladı: Kaşıkçı'nın yargısız infazından Suudiler sorumlu Memur emeklilerine çifte zam göründü! En az 165 lira zam alacaklar Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 13:15:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, İl Milli Eğitim Müdürleri Toplantısına katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]