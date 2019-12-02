Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "İl ve ilçe düzeyinde destek noktaları vasıtasıyla, Türkiye'nin...
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'İl ve ilçe düzeyinde destek noktaları vasıtasıyla, Türkiye'nin... - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "İl ve ilçe düzeyinde destek noktaları vasıtasıyla, Türkiye'nin...

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "İl ve ilçe düzeyinde destek noktaları vasıtasıyla, Türkiye'nin öğretmen eğitiminin, okullarındaki, sınıflarındaki her türlü iş ve işlemin nasıl geliştirileceğine dair ortak bir fikir, düşünce ve eylem alanı oluşturuyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk:

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "İl ve ilçe düzeyinde destek noktaları vasıtasıyla, Türkiye'nin öğretmen eğitiminin, okullarındaki, sınıflarındaki her türlü iş ve işlemin nasıl geliştirileceğine dair ortak bir fikir, düşünce ve eylem alanı oluşturuyoruz"

Ziya Selçuk, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



NATO zirvesi öncesi Türkiye'den "şantaj" çıkışı: İfadeler kabul edilebilir değil
Kadın öğretmenden beş erkek öğrencisine cinsel istismar Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı süresi içerisindeki ilk vetosu kendi partisine Türk diplomat paylaştı, Yunan basını ayağa kalktı: Sınırlar değişti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 18:49:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "İl ve ilçe düzeyinde destek noktaları vasıtasıyla, Türkiye'nin...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]