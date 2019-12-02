Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "İlçe düzeyinde 900'den fazla öğretmen destek noktası kuruyoruz."
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'İlçe düzeyinde 900'den fazla öğretmen destek noktası kuruyoruz.' - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "İlçe düzeyinde 900'den fazla öğretmen destek noktası kuruyoruz."

7 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "İlçe düzeyinde 900'den fazla öğretmen destek noktası kuruyoruz.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk:

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "İlçe düzeyinde 900'den fazla öğretmen destek noktası kuruyoruz."

Ziya Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:50 Kaynak: AA
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