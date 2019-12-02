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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "İlçe düzeyinde 900'den fazla öğretmen destek noktası kuruyoruz."
7 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "İlçe düzeyinde 900'den fazla öğretmen destek noktası kuruyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:50 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "İlçe düzeyinde 900'den fazla öğretmen destek noktası kuruyoruz."
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