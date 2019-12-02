Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "İlçe düzeyinde 900'den fazla öğretmen destek noktası kuruyoruz"
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'İlçe düzeyinde 900'den fazla öğretmen destek noktası kuruyoruz' - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "İlçe düzeyinde 900'den fazla öğretmen destek noktası kuruyoruz"

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul'da 2023 Eğitim Vizyonu ile "Birlikte Bir Yıl" toplantısında konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul'da 2023 Eğitim Vizyonu ile "Birlikte Bir Yıl" toplantısında konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: İlçe düzeyinde 900'den fazla öğretmen destek noktası kuruyoruz

Ziya Selçuk, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:25 Kaynak: AA
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