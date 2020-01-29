Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile hayırsever arasında gülümseten diyalog - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile hayırsever arasında gülümseten diyalog - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile hayırsever arasında gülümseten diyalog

7 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Antalya'da okul yaptıran ve okul yapımı için arsa bağışlayan hayırseverlerle buluştu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile hayırsever arasında gülümseten diyalog, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Antalya'da okul yaptıran ve okul yapımı için arsa bağışlayan hayırseverlerle buluştu.

Selçuk, Muratpaşa ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Antalya Hayırseverler Buluşması" programına katıldı. Vatandaşları selamlayan Selçuk, 93 yaşındaki Ayşe Boztepe'nin yanına giderek, sohbet etti.


Boztepe, "Size ziyarete geldik, size hürmet edeceğiz, bizim vazifemiz bu." diyen Selçuk'a, "Oğlum senin görevin ne?" diye sordu. Selçuk da "Bana Milli Eğitim Bakanı diyorlar." yanıtını verdi.

Selçuk'a sarılan Boztepe, "Öyle mi? Kusura bakmayın, tanıyamadım." dedi.

"Olur, önemi yok. Hoş geldiniz, ayağınıza sağlık." diyen Selçuk ile Boztepe arasındaki diyalog, katılımcıları gülümsetti.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Selçuk, programda 78 hayırsevere plaket vererek, onlarla fotoğraf çekildi.

Programa Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu da katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:02 Kaynak: AA
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile hayırsever arasında gülümseten diyalog
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