Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "ilkokul birinci sınıf öğrencilerimizle yüz yüze eğitime başladık" - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "ilkokul birinci sınıf öğrencilerimizle yüz yüze eğitime başladık"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime aşamalı geçişte alınan yeni kararlara ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime aşamalı geçişte alınan yeni kararlara ilişkin ayrıntıları paylaştı. Bakan Selçuk, "Aşamalı geçiş planlamamızın ilk basamağını hayata geçirerek 21 Eylül Pazartesi günü itibariyle okul öncesi eğitim öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacını çok önemsediğimiz ilkokul birinci sınıf öğrencilerimizle yüz yüze eğitime başladık" dedi.

Salgın sürecinin başından bu yana dünyada gelişmeleri en yakından izleyip, gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten Bakan Selçuk, velilerin okulların açılması yönündeki yoğun çağrılarını dikkate aldıklarını kaydetti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullarımızın ne denli büyük bir toplumsal işleve sahip olduğunu bu süreçte bir kez daha gördük. Eğitim her koşulda öncelikli bir yere sahiptir. Bu hassasiyetle, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun değerlendirmeleri doğrultusunda ve bilimsel veriler ışığında çocuklarımızın faydasını önceleyerek, onların öğrenme kayıplarını dikkate alarak okullarımızda yüz yüze eğitime aşamalı olarak geçiyoruz" şeklinde konuştu.

"OKULLA DUYGUSAL BİR BAĞ KURMA İHTİYACINI ÇOK ÖNEMSEDİĞİMİZ İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİMİZLE YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLADIK"

EBA platformu eşliğinde 31 Ağustos tarihinde ilk zili çaldıklarını hatırlatan Bakan Selçuk, "Bundan yaklaşık bir ay önce yapmış olduğum açıklamada, 'Avrupa ülkelerinin tamamına yakınında okullar, tüm kademe ve sınıflarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başladı. Ancak biz, ülkemizde daha kontrollü ve aşamalı bir başlangıçtan yanayız' ifadelerini kullanmıştım. Bu doğrultuda TRT EBA televizyon kanallarımız ve EBA dijital eğitim platformumuz eşliğinde 31 Ağustos Pazartesi günü uzaktan eğitimle yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zilini çaldık. Aşamalı geçiş planlamamızın ilk basamağını hayata geçirerek 21 Eylül Pazartesi günü itibariyle okul öncesi eğitim öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacını çok önemsediğimiz ilkokul birinci sınıf öğrencilerimizle yüz yüze eğitime başladık" ifadelerini kullandı.

"İLKOKULDA 1, 2, 3 VE 4'ÜNCÜ SINIFLARDA, ORTAOKUL 8'İNCİ SINIF, LİSE HAZIRLIK VE 12'NCİ SINIFLARIMIZDA YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLIYORUZ"

21 Eylül'de anaokulu ve birinci sınıflar için başlayan yüz yüze eğitimin 3'üncü haftasında olduklarını hatırlatan Bakan Selçuk, "Hijyen ve sosyal mesafe standartları ile koruyucu ve önleyici tedbirler eşliğinde okullarımızda yüz yüze eğitimdeki ilk aşamamızda üçüncü haftadayız. Süreci planladığımız şekilde yönettiğimiz ve iyi sonuçlar aldığımız için çok şükür ki ikinci aşamaya geçmek için hazırız. İlkokulda 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda, ortaokul 8'inci sınıf, lise hazırlık ve 12'nci sınıflarımızla, köy okullarımızın tüm kademelerinde ve özel gereksinimli öğrencilerimizin tüm kademe ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime başlayacak olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Temennimiz tüm öğrencilerimizle yüz yüze eğitime sağlıkla, güvenle başlayabilmek, onlara da güzel haberi en kısa sürede verebilmek" diye konuştu.

"YÜZ YÜZE EĞİTİMİN VE UZAKTAN EĞİTİMİN BİRLİKTE YÜRÜTÜLECEĞİ BİR PLANLAMA YAPTIK"

Yüz yüze eğitimde haftanın 2 günü okulların açık olacağını belirten Bakan Selçuk, "12 Ekim Pazartesi günü itibariyle yüz yüze eğitime başlayacak olan kademelerdeki öğrencilerimiz için de tıpkı ilkokul 1. sınıf öğrencilerimizde olduğu gibi yüz yüze eğitimin ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık. Yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerimiz haftanın 2 gününde okullarında olacaklar. Sınıf mevcutlarımız yine Bilim Kurulunun tavsiye kararları doğrultusunda yüz yüze eğitim için gruplara ayrılarak azaltılacak ve çocuklarımızın okulda kalış süreleri kısaltılacaktır. Bu konudaki tüm ayrıntıları bu hafta içinde tüm sınıf düzeyleri ve okul kademeleri için sizlerle daha ayrıntılı olarak paylaşacağız" açıklamalarında bulundu.

"İSTEYEN VELİLERİMİZ ÇOCUKLARINI OKULA GÖNDERECEK, İSTEMEYENLERE ESNEKLİK SAĞLANACAK"

Yüz yüze eğitim konusunda veli rızasının ön planda olduğunu belirten Bakan Selçuk, "Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızası, bizim için önemlidir demiştik. Yeni aşamada da isteyen velilerimiz çocuklarını okula gönderecek, istemeyenlere esneklik sağlanacak. Bu durumda öğrencimiz devamsız sayılmayacak, ancak şu noktanın altını dikkatle çizmek isterim, velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrencimizin mutlaka uzaktan eğitimle derslerine devam etmesi gerekiyor, çünkü öğrencilerimiz her koşulda devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacaktır. Ayrıca her öğrencimizin sosyal ve akademik gelişimleri yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"İL HIFZISSIHHA KURULLARININ KOŞULLARINI UYGUN GÖRMEDİĞİ KÖY OKULLARI YÜZ YÜZE EĞİTİME DEVAM EDEMEYECEK"

Köy okullarında tüm sınıflarda yüz yüze eğitime geçileceğini fakat bir sıkıntı olması durumunda İl Hıfzıssıhha Kurullarının aldığı karar doğrultusunda bu okullarda yüz yüze eğitimin sonlandırılabileceğini belirten Selçuk, "Köy okullarımız ilkokul ve ortaokul olmak üzere tüm sınıf seviyeleriyle açılıyor. Mevcut yönetmelikte, öğrenci sayısı az olduğunda öğrenciler taşıma eğitim yoluyla en yakın okula yönlendiriliyordu. Geçtiğimiz hafta yayımladığımız yönetmelik değişikliğiyle birlikte, bundan böyle öğrenci sayısına bakılmaksızın köylerdeki okullarımız velilerimizin tercihine bağlı olarak açık kalacak. Bu süreçte, İl Hıfzıssıhha Kurullarının koşullarını uygun görmediği köy okulları ise yüz yüze eğitime devam edemeyecek" dedi.

"500 BİN ÖĞRENCİMİZE TABLET BİLGİSAYAR ULAŞTIRACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 500 bin tablet dağıtılacağı konusundaki müjdesini de hatırlatan Bakan Selçuk, "İhtiyaç sahibi olan öğrencilerimizin uzaktan eğitim sürecindeki tablet ve bilgisayar gereksinimleri karşılanacak. Bakanlık olarak ilk aşamada 500 bin öğrencimize tablet bilgisayar ulaştıracağız. Tablet bilgisayarların öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilerimize hızla ulaşabilmesi için hazırlamış olduğumuz dağıtım stratejisiyle hareket edilecek ve önümüzdeki haftadan itibaren öğrencilerimize tablet bilgisayarlarını peyderpey teslim etmeye başlayacağız. Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından; ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi bazı kriterler belirledik. Bu kriterleri de resmi veriler üzerinden bir önceliklendirdik. Cihazların dağıtım süreci, İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından koordine edilerek cihazlar, okul yönetimlerince ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak" şeklinde konuştu.

(İHA)

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: ilkokul birinci sınıf öğrencilerimizle yüz yüze eğitime başladık
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: ilkokul birinci sınıf öğrencilerimizle yüz yüze eğitime başladık
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: ilkokul birinci sınıf öğrencilerimizle yüz yüze eğitime başladık
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: ilkokul birinci sınıf öğrencilerimizle yüz yüze eğitime başladık

Ziya Selçuk, Tablet, Selçuk, Okul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 13:07 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'ilkokul birinci sınıf öğrencilerimizle yüz yüze eğitime başladık' - Son Dakika


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