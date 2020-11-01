Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(İzmir'deki deprem) Binaların tahliye edilmesi çok önemli" - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları İZMİR - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bayraklı'da bulunan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl İlkokulu'nda oluşturulan psiko-sosyal destek alanında, afet sonrası eğitimdeki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. (2)

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "( İzmir'deki deprem) Binaların tahliye edilmesi çok önemli. Tüm okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize bir teşekkür borçluyuz çünkü onların tecrübesi, birikimiyle okullarımızdan çok süratle tahliye imkanını bulabildik ve kimsenin burnu kanamadan da bu süreci halletmiş durumdayız."