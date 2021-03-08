Milli Eğitim Bakanı Selçuk, kadın öğretmenlerle buluştu - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, kadın öğretmenlerle buluştu
08.03.2021 16:49
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın öğretmen ve çalışanlarla buluştu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın öğretmen ve çalışanlarla buluştu.
Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Her fırsatta öğretmenlerimizin çaylarını içmek için fırsat kolluyorum. 8 Mart vesilesiyle Ankara Gülen Muharrem Pakoğlu Ortaokulu'ndaki kadın öğretmenlerimiz ve çalışanlarımızla buluştuk. Samimi bir sohbetti, salgın günleri deneyimlerini anlattılar. Emeklerine minnetle..." ifadelerini kullandı.
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