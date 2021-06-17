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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Karabük'te "Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni"nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Karabük'te "Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni"nde konuştu Açıklaması

17.06.2021 13:40
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Karabük'te

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bizim sorumluluğumuz, yurdumuzun her bir köşesindeki her bir evladımıza imkanlar sağlamak ve onların daha iyi ortamlarda eğitim öğretim görmesine fırsat vermek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bizim sorumluluğumuz, yurdumuzun her bir köşesindeki her bir evladımıza imkanlar sağlamak ve onların daha iyi ortamlarda eğitim öğretim görmesine fırsat vermek." dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Karabük'e gelen Bakan Selçuk, Valiliği ziyaret etti. Vali Fuat Gürel ile görüşen Selçuk'a, AK Parti milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ve diğer protokol üyeleri eşlik etti.

Valilik ziyaretinin ardından Yaşama Sevinci Özel Eğitim Meslek Okulu'na geçen Selçuk, burada öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti, resim sergisine ve okul bahçesinde oluşturulan serayı gezdi, okul korosunun seslendirdiği türküyü dinledi.

Daha sonra Safranbolu ilçesindeki Kanuni Ortaokulu'nda düzenlenen "Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni"ne katılan Selçuk, konuşması için kürsüye davet edildiği sırada camdan bakan çocukların yanına giderek selamladı.

"Çocukları ve öğretmenleri daha konforlu alanlarla buluşturmak önemli"

Selçuk, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her yerinde bulunduklarını fakat Safranbolu'da bulunmanın başka bir duygu olduğunu söyledi. Karabük'te okul açılışları yapacaklarını ve bir okulun da temelini atacaklarını aktaran Selçuk, çocuklar ve öğretmenler için daha konforlu alanlar oluşturmanın, onları daha yüksek imkanlarla buluşturmanın önemli olduğunu söyledi.

Öğretmenlerin yüzünün güldüğünü, buna bağlı çocukların da yüzünün güldüğünü dile getiren Selçuk, "Dolayısıyla bizim de yüzümüz gülümsüyor ve çok memnun oluyoruz. Bugün açacağımız okullarda da eğitime devam edecek çocuklarımıza ve öğretmenlerimize başarılı dönemler diliyorum. İnşallah daha güzel günleri geçsin oralarda. Elbette bizim sorumluluğumuz, yurdumuzun her bir köşesindeki her bir evladımıza imkanlar sağlamak ve onların daha iyi ortamlarda eğitim-öğretim görmesine fırsat vermek. Biz baştan beri bir şey diyoruz, 'fırsat adaleti' diyoruz. Fırsat eşitliği bile demiyoruz çünkü eşit olmak herkese aynı şeyi vermektir ama adalet herkese hak ettiği ve ihtiyacı olan şeyi verebilmek demektir. Dolayısıyla fırsat adaleti bizim için çok çok önemli." diye konuştu.

Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde eğitim yatırımlarına devam ettiklerine işaret etti.

"Dünyada eğitim alanında yapılan çalışmaları inceliyoruz"

Eğitimin kalkınmayla demokrasiyle ve ekonomiyle alakasının farkında olduklarını belirten Selçuk, şöyle konuştu:

"Bu konularda da elimizden geleni hep birlikte yapıyoruz. Bizim elimizden gelenin ötesi sizlersiniz. İş birliği, çeşitli özel sektör kuruluşları, kamudaki kuruluşlarımızın katkıları, halkımız, hayırseverlerimiz... Hepsi bize el birliğiyle iş birliğiyle destek oluyorlar ve biz çocukların geleceği için yatırım yapma planına sahip olabiliyoruz. Burada hususen KARDEMİR'e teşekkür etmek lazım. Karabük'ün tarihinde çok özel yeri var ve bu özel yerine binaen eğitimin kalitesinin artmasında da doğrudan çok katkısı var. Elbette bu işler bir millet, devlet ödevi, her birimiz katkı sağlayacağız. Biz okulları devlet olarak yapıyoruz ama hayırseverlerin yaptığı katkılar çok daha ayrı bir yere sahip."

Bakan Selçuk, dünyada eğitim alanında yapılan çalışmaları incelediklerini anlatarak şunları kaydetti:

"Hayır yapmak herkese nasip olmaz. Herkesin parası olabilir ama herkes hayır yapamayabilir. Bu kısmet işi, nasip işi. 2023 Eğitim Vizyonu'nda da bunlardan bahsettik. Dünyayı takip ediyoruz. Neler yapılıyor, hangi ülke neyin peşinde, hangi tedbirleri alıyorlar? Hepsini günlük olarak takip edip bizler de Türkiye için uğraşıyoruz. Daha nitelikli, dünyadaki akranlarıyla yarışacak, dimdik ayakta duracak nesiller yetişmesine gayret ediyoruz. Bilimin rehberliğinde ahlak terapisi üzerine bina edilmiş 'çift kanatlı' çocuklar yetiştirmek elbette bizim en büyük arzumuz."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Karabük'te 'Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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