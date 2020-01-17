Milli Eğitim Bakanı Selçuk, karne dağıtım törenine katıldı (1) - Son Dakika

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, karne dağıtım törenine katıldı (1)
16 dakika önce
Mamak Zeki Tartaç İlkokulu dış plan görüntüsü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sınıftaki öğrencilere öğretmenlerinin kendi öğrencisi olduğunu anlatması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğrencilere tatilde yapılabilecek etkinlikleri anlatması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sınıfa gelişi...
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:54 Kaynak: AA
Mamak Zeki Tartaç İlkokulu dış plan görüntüsü
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sınıftaki öğrencilere öğretmenlerinin kendi öğrencisi olduğunu anlatması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğrencilere tatilde yapılabilecek etkinlikleri anlatması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sınıfa gelişi ve öğrencilerle sohbet etmesi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mamak Zeki Tartaç İlkokulu'ndaki karne dağıtım törenine katıldı.(1)
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