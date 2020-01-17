Milli Eğitim Bakanı Selçuk, karne dağıtım törenine katıldı (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk, karne dağıtım törenine katıldı (1) - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, karne dağıtım törenine katıldı (1)

16 dakika önce

Mamak Zeki Tartaç İlkokulu dış plan görüntüsü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sınıftaki öğrencilere öğretmenlerinin kendi öğrencisi olduğunu anlatması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğrencilere tatilde yapılabilecek etkinlikleri anlatması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sınıfa gelişi...

Mamak Zeki Tartaç İlkokulu dış plan görüntüsü

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sınıftaki öğrencilere öğretmenlerinin kendi öğrencisi olduğunu anlatması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğrencilere tatilde yapılabilecek etkinlikleri anlatması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sınıfa gelişi ve öğrencilerle sohbet etmesi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mamak Zeki Tartaç İlkokulu'ndaki karne dağıtım törenine katıldı.(1)

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, karne dağıtım törenine katıldı (1)

Ziya Selçuk, Mamak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:54 Kaynak: AA
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