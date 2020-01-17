Milli Eğitim Bakanı Selçuk, karne dağıtım törenine katıldı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk, karne dağıtım törenine katıldı (2) - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, karne dağıtım törenine katıldı (2)

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğrencilere karne dağıtması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mamak Zeki Tartaç İlkokulu'ndaki karne dağıtım törenine katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğrencilere karne dağıtması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mamak Zeki Tartaç İlkokulu'ndaki karne dağıtım törenine katıldı. (2)

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, karne dağıtım törenine katıldı (2)

Ziya Selçuk, Mamak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:08 Kaynak: AA
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