Milli Eğitim Bakanı Selçuk, karne dağıtım törenine katıldı (2) - Son Dakika

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, karne dağıtım törenine katıldı (2)
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğrencilere karne dağıtması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mamak Zeki Tartaç İlkokulu'ndaki karne dağıtım törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:08 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğrencilere karne dağıtması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mamak Zeki Tartaç İlkokulu'ndaki karne dağıtım törenine katıldı. (2)
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