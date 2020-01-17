Milli Eğitim Bakanı Selçuk, karne dağıtım törenine katıldı (4) - Son Dakika

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, karne dağıtım törenine katıldı (4)
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğrencilerle konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mamak Zeki Tartaç İlkokulu'ndaki karne dağıtım törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:31 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğrencilerle konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mamak Zeki Tartaç İlkokulu'ndaki karne dağıtım törenine katıldı. (4)
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