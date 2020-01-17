Milli Eğitim Bakanı Selçuk, karne dağıtım törenine katıldı - Detay - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk, karne dağıtım törenine katıldı - Detay - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, karne dağıtım törenine katıldı - Detay

7 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un anasınıfını ziyaret edip çocuklarla sohbet etmesi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okul bahçesinde fidan dikmesi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mamak Zeki Tartaç İlkokulu'ndaki karne dağıtım törenine katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un anasınıfını ziyaret edip çocuklarla sohbet etmesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okul bahçesinde fidan dikmesi

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mamak Zeki Tartaç İlkokulu'ndaki karne dağıtım törenine katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, karne dağıtım törenine katıldı - Detay

Ziya Selçuk, Mamak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:34 Kaynak: AA
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