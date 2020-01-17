Milli Eğitim Bakanı Selçuk, karne dağıtım törenine katıldı - Detay - Son Dakika

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, karne dağıtım törenine katıldı - Detay
7 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un anasınıfını ziyaret edip çocuklarla sohbet etmesi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okul bahçesinde fidan dikmesi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mamak Zeki Tartaç İlkokulu'ndaki karne dağıtım törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:34 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un anasınıfını ziyaret edip çocuklarla sohbet etmesi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okul bahçesinde fidan dikmesi
ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mamak Zeki Tartaç İlkokulu'ndaki karne dağıtım törenine katıldı.
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