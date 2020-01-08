Milli Eğitim Bakanı Selçuk Kilis'e geliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk Kilis'e geliyor - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk Kilis'e geliyor

7 saat önce

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Cumartesi günü Kilis'e geleceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk Kilis'e geliyor, System.String[]

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Cumartesi günü Kilis'e geleceğini söyledi.

Milletvekili Dülger, Kilis Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti. Dülger, Vali Soytürk ile Kilis'e yapılacak çalışmalar ile ilgili kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Özellikle son günlerde ilimizde eğitim yeri için gündeme gelen 50 Dönümlük araziye yapılacak olan Eğitim Kampüsümüz konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Cumartesi günü ilimize teşrif edecek olan Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un ziyaretinde de kapsamlı değerlendirmelerin yapılacağı bu yerde ilimize yakışır bir eğitim kampüsü kazandırma adına gerekli çalışmaları inşallah yine hep birlikte yapıp çocuklarımızın geleceğimizin hizmetine sunacağız.Bu konuda çaba sarf eden başta ilimiz Valisi Recep Soytürk'e, bu anlamlı bağışları ile Kilis'e olan bağlılıklarını gösteren tüm hayırsever, yardımsever hemşehrilerimiz gibi Fuat Tosyalı, Fatih Tosyalı başta olmak üzere tüm Tosyalı ailesine, böylesine anlamlı davranışlarından dolayı şahsım, memleketim ve memleketimin geleceği olan çocuklarımız adına teşekkür ederim. İnşallah kısa sürede tamamlanması için çaba sarf edeceğimiz okulların inşaat çalışmaları İçin gerekli girişimlerde bulunacak ve sonuçlanıncaya kadar da Milli Eğitim Bakanlığında takipçisi olacak milletimizin hizmetine sunmaya çalışacağız" dedi.

(İHA)

Milletvekili, Ziya Selçuk, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:35 Kaynak: İHA
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