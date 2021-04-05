Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Kırıkkale'de 183 milyon maske üretildi"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kırıkkale'de 183 milyon cerrahi maske üretildiğini belirtti.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kırıkkale Valiliğinin girişimleriyle kurulan atölyede, cerrahi maske üretimi sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kırıkkale Halk Eğitimi Merkezimiz ve Organize Sanayi Mesleki Teknik Anadolu Lisemizde Covid-19 salgın sürecinde sağlık çalışanlarımızın maske ihtiyacını karşılamak için başladığımız üretimde bugün itibariyle 183 milyon sayısına ulaştık" ifadesini kullandı.

20 Mayıs 2020 günü Kırıkkale Valiliği koordinesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Maske Atölyesi kurulumu için gerekli bütçe Teknoloji ve Sanayi Bakanlığınca karşılandı. Makineleri ise yerli ve milli olarak Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) tarafından üretildi. Maske üretiminde kullanılacak malzemeler de Devlet Malzeme Odası (DMO) tarafından sağlandı. Şuana kadar üretilen 183 milyon cerrahi maske, Sağlık Bakanlığına teslim edildi. Yahşihan Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki maske atölye üretim bölümünde yaklaşık 260 kişiye de İş-Kur aracılığıyla iş istihdamı sağlandı.

(İHA)