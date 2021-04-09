Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kırklareli'nde lise temel atma töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kırklareli'nde lise temel atma töreninde konuştu Açıklaması

09.04.2021 10:47
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kırklareli'nde lise temel atma töreninde konuştu Açıklaması, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Geçen sene mesleki eğitimin tercihinde yüzde 64'lük bir artış oldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Geçen sene mesleki eğitimin tercihinde yüzde 64'lük bir artış oldu. Yani çocuklarımız, gençlerimiz mesleki eğitime yönelme konusunda yeni bir atılım içerisindeler." dedi.

Bakan Selçuk, Kırklareli programı kapsamında katıldığı Vize Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, mesleki ve teknik eğitimle ilgili çok özel bir bakış açıları olduğunu söyledi.

Bütün dünyayı izlerken, Türkiye'nin de ekonomisini, sanayisini, üretimini, dünyadaki teknolojik gelişmeleri izleyerek, nelerin nasıl yapılması gerektiği konusunda hemen her gün uzmanlarla ve bilim insanlarıyla çalışmalar yaptıklarını anlatan Selçuk, "Bugün temelini atacağımız bu okulun aslında uzun süren bir problemi de var anladığım kadarıyla, bazı teknik yetersizlikler nedeniyle. Ama bunu dert edinmiş insanlarımız ve görevlilerimiz de var. Bu güzel bir şey, buna sahip çıkmak ve buradaki okulun inşaatının yapılmaya başlaması için bu kadar gayret sarf etmek gerçekten memnuniyet verici." diye konuştu.

Selçuk, eğitimin kalitesini artırmak noktasında gayretleri olduğunu, genel eğitimin çok ötesinde mesleki eğitime ayrı bir bakış açıları bulunduğunu dile getirdi.

Çünkü mesleki eğitimi ekonomiyle, demokrasiyle ve istihdamla ilgili gördüklerini belirten Selçuk, şöyle devam etti:

"Bundan dolayı da mesleki eğitime çok özel bir ihtimam gösteriyoruz. Ara eleman diye ifade edilen, aslında bizim 'aranan' eleman dediğimiz, insanlarımızın elemanlarımızın yetişmesi ve bugün hızla değişen teknolojiye uyumunun sağlanması çok çok önemli. Bundan dolayı da mesleki eğitime verdiğimiz önemin neticesini alıyoruz ve bir yıl içerisinde geçen sene mesleki eğitimin tercihinde yüzde 64'lük bir artış oldu. Yani çocuklarımız, gençlerimiz mesleki eğitime yönelme konusunda yeni bir atılım içerisindeler. Yüzde 1'lik dilimden alan meslek liselerini artık konuşuyoruz. Yüzlerce okulumuzun iş garantili ve iş öncelikli olduğunu konuşuyoruz. 50'den fazla otelin içerisindeki turizm otelcilik liselerimizin durumunu konuşuyoruz, hepsinin iş garantili olduğunu konuşuyoruz. "

"Meslek liselerinin uluslararası başarısı dikkati çekiyor"

Selçuk, denizcilik sektöründe uluslararası gemilerde çalışacak teknisyenlerle ilgili geçen ay imzaladıkları protokolle 6 okuldan mezun olan çocukların hepsine iş garantisi sağlamanın mutluluğu içerisinde olduklarını ifade etti.

Animasyon, mobilyacılık ve ayakkabıcılık sektörüyle, 52-53 sektörün hepsiyle birebir görüşerek, her birinin ihtiyacının ne olduğunu somutlaştırarak ve "Neye ihtiyacınız varsa biz buradayız" ifadesini kullanarak protokoller imzaladıklarını ve birtakım çalışmalar yaptıklarını anlatan Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Organize sanayi bölgeleri içinde ve dışında faaliyetlerimiz hızla devam ediyor. Meslek liselerinin artık salgın dönemindeki bu uluslararası başarısı dikkati çekiyor. Niye uluslararası başarı diyorum? Çünkü dünyada ikinci bir ülke yok ki salgın döneminde ülkenin ihtiyaçlarını karşılamada meslek liselerinin en önde koşturması söz konusu olsun. Sadece Türkiye'de meslek liselerinin uzaktan kumandalı solunum cihazları, kızılötesi termometreler, maskeler ve benzeri onlarca, belki yüzlerce alanda üretim içinde olduklarını biliyoruz. Bu başarılarından dolayı da gurur duyuyoruz. 'Meslek lisesi memleket meselesi' derken bunun sahici olmasını gerçekten hakkının verilmesini, hukukunun korunmasını birinci derecede önemsiyoruz."

Selçuk, bugün temeli atılan meslek lisesinin istihdama katkısının yüksek olacağını ve ilin sanayisine ekonomisine büyük destek sağlayacağını kaydetti.

Kendi görevlerinin, çocukların geleceği için altyapı kurmak olduğunu aktaran Selçuk, "Bu okulları tuğla tuğla, emek emek inşa ederken aslında bir gelecek inşa ediyoruz ve çocuklarımız için mutluluk inşa ediyoruz. Bundan dolayı da sevinç içerisindeyiz. Buradaki işçilerimizin, mühendislerimizin, çalışanlarımızın burada nasıl bir gururla bir okulu inşa etmenin mutluluğuyla çalıştıklarının farkındayız. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

"Meslek eğitim merkezlerinin önü açıldı"

Bakan Selçuk, önümüzdeki yıllarda meslek liselerinin daha büyük atılımlar içerisinde olacağını söyledi.

Bunun altyapısının kurulduğunu, tedbirlerinin alındığını anlatan Selçuk, şunları kaydetti:

"Okullardaki üretimle ilgili yüzde 15 Hazine kesintisi yüzde 1'e indirildi. Meslek Eğitim Merkezlerindeki öğrencilerimizin mezun olduklarında bir de açık liseyi bitirme mecburiyetleri ortadan kaldırıldı, lise mezunu sayılmalarıyla ilgili tedbir alındı, askerlikle ilgili düzenlemeler yapıldı. Bunun gibi daha onlarca tedbir alınarak meslek eğitim merkezlerinin önü açıldı. İnşallah önümüzdeki dönemde iki kanun değişikliğiyle mesleki eğitimle ilgili beklediğimiz son müjdeler de hayata geçmiş olacak. Bunu de umutla, mutlulukla bekliyoruz."

Selçuk, okulun yapımının ve ortaya konulan gayretin Türkiye'nin geleceği için olduğunu ifade etti.

Kırklareli'ne yapılan yatırımların artarak devam edeceğinin altını çizen Selçuk, "Artık Kırklareli'nin eğitiminin Avrupa'daki başkentleriyle yarışması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Bizim çevre illerle mukayese etmemizin, karşılaştırma yapmamamızın önemi elbette var ama artık önemli olan şey bizim Avrupa'daki, Kuzey Amerika'daki, Uzak Doğu'daki başkentlerle yarışıp yarışamadığımız noktası. Burada hepimize görevler düşüyor. Elbirliği ile inşallah bunları başaracağız." diye konuştu.

Törende Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Bakan Selçuk ile beraberindekiler okul binasının temelini attı.

Ziya Selçuk, Kırklareli, Selçuk, Lise, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kırklareli'nde lise temel atma töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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