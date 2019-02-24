Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kırşehir'de
1 saat önce
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ziyaretlerde bulunmak üzere Kırşehir'e geldi.
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
, ziyaretlerde bulunmak üzere Kırşehir
'e geldi. Milli Eğitim Bakanı
Ziya Selçuk, kentte ilk olarak Vali İbrahim Akın'ı makamında ziyaret etti. Bakan Selçuk
, daha belediyeye geçerek Başkan Yaşar Bahçeci
'den çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler aldı. Ardından Neşet Ertaş
Ertaş Kültür Merkezi'ne geçen Bakan Selçuk, eğitim bürokratlarıyla basına kapalı toplantı yaptı.
- Kırşehir
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:47 Kaynak: DHA
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