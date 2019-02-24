Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kırşehir'de

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kırşehir'de

1 saat önce

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ziyaretlerde bulunmak üzere Kırşehir'e geldi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kırşehir'de, System.String[]
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ziyaretlerde bulunmak üzere Kırşehir'e geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kentte ilk olarak Vali İbrahim Akın'ı makamında ziyaret etti. Bakan Selçuk, daha belediyeye geçerek Başkan Yaşar Bahçeci'den çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler aldı. Ardından Neşet Ertaş Ertaş Kültür Merkezi'ne geçen Bakan Selçuk, eğitim bürokratlarıyla basına kapalı toplantı yaptı.

- Kırşehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:47 Kaynak: DHA

Kırşehir, Ziya Selçuk, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lise Mezunu Genç, Depremleri Önceden Bilip Sosyal Medyadan Paylaşıyor Son Dakika! Çanakkale'de Kar Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

Son Dakika! TBMM Başkanlığı Seçiminin İkinci Tur Sonuçları Belli Oldu Bakan Soylu: Üstü Düzey İsimler Öttü, Önümüzdeki Günlerde Açıklayacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 15:14:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kırşehir'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]