Milli Eğitim Bakanı Selçuk, kız kardeşi vefat eden Kılıçdaroğlu'na başsağlığı diledi - Son Dakika

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, kız kardeşi vefat eden Kılıçdaroğlu'na başsağlığı diledi
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı nedeniyle başsağlığı dileğinde bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı nedeniyle başsağlığı dileğinde bulundu.
Selçuk, Twitter'dan paylaştığı taziye mesajında, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun vefat eden kız kardeşi Fikriye Dalgıç hanımefendiye Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:52 Kaynak: AA
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