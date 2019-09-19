Milli eğitim bakanı selçuk, kktc'de temaslarda bulunuyor

Selçuk daha sonra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Bakan Ziya Selçuk, KKTC'deki eğitim faaliyetlerini yakından takip ettiklerini kaydetti. Kıbrıs'ın 'milli dava' olarak kendilerinde ayrı bir yere sahip olduğunu dile getiren Selçuk, KKTC ile eğitim alanındaki işbirlikleri ile ilişkilerini güçlendirmek arzusunda olduklarını ifade etti.

Bazı alanlardaki iş birliklerinin sürdüğünü ve bunu derinleştirmek ve ileri götürmek için her türlü tedbiri almaya hazır olduklarını kaydeden Selçuk, "Sizlerin ortaya koyduğu yaklaşım ve burada eğitim kalitesinin artmasına dönük faaliyetler, bizim için de bir çalışma alanı olarak görülebilir" dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da, eğitimin bir ülke için en önemli unsur olduğunu belirtti. Eğitime yapılan yatırımın uzun dönemli ve geleceğe yapılan yatırım olduğunu söyleyen Uluçay, "Kıbrıs Türk halkının Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsediğini ve bundan sonra da bunun böyle olacağını" kaydetti.