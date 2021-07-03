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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Köy Okulundaki Öğrencilerin Karne Sevincine Ortak Oldu - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Köy Okulundaki Öğrencilerin Karne Sevincine Ortak Oldu

03.07.2021 02:06
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Köy Okulundaki Öğrencilerin Karne Sevincine Ortak Oldu, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Meslektaşlarımız okulların ihtiyacını en iyi bilen kişiler.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Meslektaşlarımız okulların ihtiyacını en iyi bilen kişiler. Her okula, her sınıfa özgü tasarımlar yapıyorlar, oyunlar etkinlikler düzenliyorlar. Yıl boyunca süre gelen bu faaliyetleri yazın da devam edecek. " dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim döneminin son gününde Ankara'nın Akyurt ilçesinde köy okulunu ziyaret ederek, öğrencilerin karne sevincini paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Selçuk, Büğdüz köyü ilk ve ortaokulunca düzenlenen karne törenine katıldı. Telafi etkinlikleri kapsamında tarım atölyesinde yer alan öğrencilerle bir araya gelen Selçuk, birlikte kiraz topladığı öğrencilerle kümesteki tavukları besledi ve bahçede çapa yaptı.

İşaret diliyle şarkı söyleyenlere eşlik eden Bakan Selçuk, sosyal duygusal telafi etkinliklerinin yaz boyu devam edeceğini, gelecek yılın hazırlıklarının şimdiden başladığını belirtti. Okul bahçesindeki anasınıfı öğrencilerinin masal saatine de katılan Selçuk, öğretmenlerle sohbet etti.

Etkinliklerin ardından öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Selçuk, sınıf tahtasına "Yaz boyu okuldayız #telafide ben de varım" yazdı, üzerinde "Telafide Ben de Varım" yazılı tişörtleri öğrencilere dağıttı. Türkiye'nin pek çok yerini dolaştığını, tüm okullarda öğrencilerin gerçek anlamda sosyal duygusal telafi yaptığına şahit olduğunu anlatan Bakan Selçuk, bu yıl diğer yıllardan farklı olarak yaz aylarında da etkinliklerin süreceğini belirtti.

Öğrencilerin heyecanını paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını vurgulayan Selçuk, "Çocukların doğayla buluşması, hayatı tanıması, akademik eksikleri konusunda öğretmenlerinden destek alması çok güzel. Öğretmenlerimize, okul müdürlerimize çok teşekkür ediyorum. Meslektaşlarımız okulların ihtiyacını en iyi bilen kişiler. Her okula, her sınıfa özgü tasarımlar yapıyorlar, oyunlar etkinlikler düzenliyorlar. Yıl boyunca süre gelen bu faaliyetler yazın da devam edecek. " ifadesini kullandı. AA

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Köy Okulundaki Öğrencilerin Karne Sevincine Ortak Oldu

Ziya Selçuk, oyunlar, Ankara, Selçuk, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Köy Okulundaki Öğrencilerin Karne Sevincine Ortak Oldu - Son Dakika


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