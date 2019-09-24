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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kültür, Sanat ve Kongre Merkezinin açılışına katıldı

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitime destek veren hayırseverlere teşekkür plaketi verdi, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında öğretmenlere hitap etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitime destek veren hayırseverlere teşekkür plaketi verdi, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında öğretmenlere hitap etti.

Selçuk, Osmaniye Öğretmenevi'nde hayırseverler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu.

Burada eğitime destek olan hayırseverlere teşekkür plaketi veren Bakan Selçuk, daha sonra AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir süre sohbet etti.

Selçuk, Osmaniye Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Kültür, Sanat ve Kongre Merkezinin açılışına katıldı.

Açılış kurdelesini kesen Bakan Selçuk, merkezdeki "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programı kapsamında öğretmenlere hitap etti.

Bakan Selçuk'un programları basına kapalı gerçekleşti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kültür, Sanat ve Kongre Merkezinin açılışına katıldı

Ziya Selçuk, Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:15 Kaynak: AA
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