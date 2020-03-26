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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "LGS kapsamındaki merkezi sınav, sadece birinci dönem müfredatından...
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "LGS kapsamındaki merkezi sınav, sadece birinci dönem müfredatından yapılacak.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "LGS kapsamındaki merkezi sınav, sadece birinci dönem müfredatından yapılacak."
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 04:12 Kaynak: AA
Son Dakika Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "LGS kapsamındaki merkezi sınav sadece birinci dönem müfredatından... Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 75'e, vaka sayısı 3629'a yükseldi Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: İlk kaybımızı verdik, pozitif vakalarımız artmaya devam ediyor İngiltere'de 'öncelikli hasta değilsin' denilen kadın bir gün sonra öldü