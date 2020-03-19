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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(LGS ve YKS) Eğer sağlık koşulları bunu gerektirirse ertelenebilir.
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(LGS ve YKS) Eğer sağlık koşulları bunu gerektirirse ertelenebilir.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: " (LGS ve YKS) Eğer sağlık koşulları bunu gerektirirse ertelenebilir. Tercihim ertelememek, zamanında yapmak sınavı."
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:42 Kaynak: AA
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