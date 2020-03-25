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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "LGS'ye ilişkin 3 senaryomuz var. Sınavların ertelenmesi veya...
7 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "LGS'ye ilişkin 3 senaryomuz var. Sınavların ertelenmesi veya ertelenmemesi bilimsel karalara bağlı. Tedbirimiz hazır."
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: " LGS'ye ilişkin 3 senaryomuz var. Sınavların ertelenmesi veya ertelenmemesi bilimsel karalara bağlı. Tedbirimiz hazır."
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 07:44 Kaynak: AA
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