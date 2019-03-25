Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk Malkara'da Öğretmenle Buluştu

Milli Eğitim Bakanı Selçuk Malkara'da Öğretmenle Buluştu

33 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düzenlenen 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programında eğitim camiasıyla bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk Malkara'da Öğretmenle Buluştu, System.String[]
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düzenlenen 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programında eğitim camiasıyla bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Malkara Kardelen Düğün Salonu'nda düzenlenen programda öğretmen ve yöneticilerle bir araya geldi. Bakan Selçuk, programın ardından ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:10 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Malkara, Ziya Selçuk, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İş Kadını Leyla Alaton: Erdoğan'ı Son Derece Feminist Buluyorum İskenderpaşa Cemaati, Cumhur İttifakı'nı Destekleyecek Tespih Satan Yaşlı Adama Vuran Kişiye Cemaatten Tepki
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 20:43:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk Malkara'da Öğretmenle Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]