Milli Eğitim Bakanı Selçuk Mardin'de yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin açılışını gerçekleştirdi Açıklaması - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okulların tamamının teknoloji imkanları ile buluşması, temiz, ferah ortamlar olması 61 okulumuzun açılışından da anlaşılacağı gibi gerçekten çok önemli. Öğrenci sayımızdaki artışla okul sayısındaki artışı kıyasladığımızda elbette daha iyi bir yerdeyiz. Ama ödevlerimiz var, daha çok çalışmamız lazım." dedi.

Mardin'de temaslarını sürdüren Bakan Selçuk, beraberinde Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük ve Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu ile kentte yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin açılışı dolayısıyla Aziz Sancar Bilim Sanat Merkezi'nde düzenlenen törene katıldı.

Selçuk törende yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi çerçevesinde Türkiye'de eğitim sisteminin dünya eğitim sistemleri ile yarışması ve ileri noktalara taşınması için her türlü yolu ortaya koyup, gereğini yapmakla meşgul olduklarını söyledi.

Bunun için de bütün arkadaşlarıyla yoğun bir çaba harcadıklarını belirten Selçuk, Mardin'in binlerce yıllık tarihi mirasına hak ettiği değeri verecek şekilde, eğitim yatırımlarının çok daha yukarıya taşınmasının, vazifelerinin başında geldiğini bildirdi.

Selçuk, 9 ilçedeki 61 tesisin açılışını gerçekleştireceklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu açılış için Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi'nin bahçesinde, bu ismin altında birleşmek ve burada bilimin yolculuğuna hep beraber hazırlanıyor olmak, çocuklarımızın çok daha güzel imkanlarda, ortamlarda bulunması için fırsatlar oluşturmak, çok çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konuda bir talimatı olmuştur. Prof. Dr. Aziz Sancar adına bir bilim merkezi kurulması konusunda. Bunun da hayata geçmiş olması bizi ayrıca mutlu ediyor ve Mardin'deki BİLSEM öğrencilerimize çok daha yüksek kaliteli eğitim vermek için yeni fırsatlarımız oldu. Ben şimdiden emeği geçenlere çok çok teşekkür ediyorum."

Bu merkezlerin özel yetenekli çocukların çok daha ileri çalışmalar yapması için güzel ortamlar hazırladığını dile getiren Selçuk, bugün 4. Bilim ve Sanat Merkezi'ni (BİLSEM) de kentte açmış olduklarını aktardı.

Selçuk, Mardin'de sayıyı daha da arttırmaları gerektiğini ifade ederek, bunu asla yeterli bulmadıklarını kaydetti.

Gayretlerinin bunun artması yönünde olduğunu anlatan Selçuk, çocukların ülkenin bayrağını çok daha yukarılara taşıyabilmeleri için bu tür merkezlere, bu tür binalara ihtiyaç olduğunu aktardı.

"Çok sayıda projeyi eş zamanlı yürütüyoruz"

Selçuk, şöyle konuştu:

"Okulların tamamının teknoloji imkanları ile buluşması, temiz, ferah ortamlar olması 61 okulumuzun açılışından da anlaşılacağı gibi gerçekten çok önemli. Öğrenci sayımızdaki artışla okul sayısındaki artışı kıyasladığımızda elbette daha iyi bir yerdeyiz. Ama ödevlerimiz var daha çok çalışmamız lazım ve Mardin'e de özel çalışmamız lazım. Çünkü buranın gerçekten nüfus hareketliliği, buradaki ihtiyaçlar noktasında bazı özel gayretlere ihtiyaç var. ve Mardin'de, Suriye'deki iç savaşın oluşturduğu göç dalgasından dolayı da bazı problemler elbette var, bunun farkındayız. 9 bin 813 Suriyeli ve yabancı uyruklu öğrencimiz çeşitli okullarda şu anda öğrenimlerine devam ediyorlar."

Bu öğrencilere Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) kapsamında destek verdiklerini belirten Selçuk, Suriyeli çocukların eğitiminin nitelikli bir şekilde sürmesine gayret ettiklerini bildirdi.

Selçuk, uyum sınıfları Türkçe dil sınıfları, rehber öğretmenler ile yapılan psiko-sosyal destek çalışmalarının PIKTES kapsamında Mardin'de yaptıkları çalışmaların başında yer aldığını ifade ederek, "Burada robotik kodlama merkezleri ve EBA destek noktaları, mobil gezici araçları, Anadolu Masal Evi, 1000 Meslek Lisesi kapsamında, 12 meslek lisesine katkı ve genç istihdam projesi gibi çok sayıda projeyi de eş zamanlı yürütüyoruz. Bugün hizmete sunduğumuz okul binalarımızda bu hizmetlerimizin yolunun daha açık olmasını diliyorum." diye konuştu.

"Hayırseverlerimizin yaptığı işin değerinin kat kat farkındayız"

Türkiye'de hayırsever vatandaşların olduğuna, hizmete açtıkları ve açacakları binaların bir kısmını onların sayesinde yaptırdıklarına işaret eden Selçuk, "Kendilerine özel bir paragraf açmak istiyorum. Çünkü herkesin elbette maddi imkanları olabilir ama herkese hayır yapmak kısmet olmaz. Dolayısıyla hayırseverlerimizin bu yaptığı işin değerinin kat kat farkındayız ve kendilerine müteşekkiriz. Çünkü hayırseverlik müessesesi toplumumuzun merhemi, dayanışması, birlik ve beraberliği olarak ayrı bir önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Selçuk, "Elbette biz okullar yapıyoruz ama hayırseverlerimizle el ele tutuştuğumuzda çok daha başka bir mana ortaya çıkmış oluyor." dedi.

"Bunlar çocukların geleceğe umutla bakmasının anahtarları"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Bakan Selçuk, yarın, 23 Nisan haftası boyunca ve sonraki günlerde de çocuklarla bir arada olacaklarını vurguladı. Selçuk, çocukların 23 Nisan'ın coşkusunu gönülden hissetmesini çok önemsediklerini, hep birlikte bayrak asmalarını, birlikte İstiklal Marşı'nı söylemelerini, evlerinin camlarını süslemelerini beklediklerini bildirdi.

Bu neşe içerisinde 23 Nisan'ın büyük coşkuyla kutlanmasını sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Selçuk, "Burada büyük eserler var. Bunlardan çok daha fazlasını hep beraber yapacağız. Bu da burada bizim sözümüz olsun. Bu açılışlar neticesinde bu eserlerde emeği geçen herkese ama herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bunlar çocukların yüzünün gülümsemesinin anahtarları, bunlar çocukların geleceğe umutla bakmasının anahtarları. O yüzden de çok ayrı bir değere sahip." dedi.

Vali, milletvekilleri ve kentteki kurumlara, sürdürülebilir gelişme konusunda gösterdikleri gayretten dolayı teşekkür eden Selçuk, yatırımların şimdiden hayırlı olmasını diledi.

Selçuk, daha fazla yatırımın açılışını yapmak için tekrar Mardin'de buluşmayı diledi.

Mardin'in 9 ilçesine sinevizyon ile bağlanan Bakan Selçuk, kazandırılan yatırım ile ilgili kaymakamlar ve Milli Eğitim müdürleri ile görüştü, hayırlı olması dileklerini iletti.

Bakan Selçuk daha sonra beraberindekilerle kurdele keserek, kente kazandırılan 61 eğitim yatırımının açılışını yaptı.

Törene, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat da katıldı.