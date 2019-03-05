Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Merdivenaltı Dersaneler) Bu, İdare ya da Ceza Hukukunun Konusu Olarak...
2 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Merdivenaltı dersaneler) Bu, idare ya da ceza hukukunun konusu olarak bir takibat sistematiğine tabi tutulacak.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk
: "(Merdivenaltı dersaneler) Bu, idare ya da ceza hukukunun konusu olarak bir takibat sistematiğine tabi tutulacak."
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:02 Kaynak: AA
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