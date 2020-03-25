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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Meslek liselerinde solunum cihazı üretme altyapımız var, Ar-Ge...
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Meslek liselerinde solunum cihazı üretme altyapımız var, Ar-Ge çalışmalarımız sürüyor.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Meslek liselerinde solunum cihazı üretme altyapımız var, Ar-Ge çalışmalarımız sürüyor."
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 08:06 Kaynak: AA
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