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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Milli Eğitim Bakanlığının ücretsiz olarak sunduğu uzaktan öğrenme...
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Milli Eğitim Bakanlığının ücretsiz olarak sunduğu uzaktan öğrenme sistemiyle dünyada ilk kez ulusal ölçekte özel olarak hazırlanan televizyon, internet ders programlarıyla model ülke olmaya hazırdır.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:02 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Milli Eğitim Bakanlığının ücretsiz olarak sunduğu uzaktan öğrenme sistemiyle dünyada ilk kez ulusal ölçekte özel olarak hazırlanan televizyon, internet ders programlarıyla model ülke olmaya hazırdır."
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