Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Nevşehir'de okul zilini tanıttı

Bakan Selçuk, ilkokullarda çalacak okul zilini tanıttı

NEVŞEHİR - Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk Nevşehir ziyaretinde 2019-2020 eğitim öğretim yılında Türkiye'de ilkokullarda çalacak olan okul zilinin tanıtımını yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Nevşehir ziyareti kapsamında Valilik ziyareti ve okul açılış törenine katılmasının ardından Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde bulunan Haydar Çankaya İlkokulu'nu ziyaret etti. Bakan Selçuk burada uyum programına katılan öğrencileri rahatsız etmemek amacıyla basın toplantısını öğretmenler ile birlikte okul bahçesinde yaparak 2019-2020 eğitim öğretim yılında ilkokullarda çalacak olan zili tanıttı. Bakan Selçuk burada yaptığı açıklamada, "Bugün Nevşehir'de ki bir okulumuzun bahçesindeyiz. Okulumuzda bugün uyum programı var. O sebepten dolayı uyum programına katılan çocuklarımızı rahatsız etmemek için okulumuz bahçesinde bir toplantı yapıyoruz. Okul zili ile ilgili bir çalışmamız var. Milli Eğitim Bakanlığı olarak aylarca üzerinde çalıştığımız bir projedir. Bu proje çerçevesinde bütün okullarımızda aynı zilin aynı şarkının ve şarkı sözlerinin kullanılması için bir hazırlık yapmış bulunuyoruz. Bu zili hazırlamamızın temel sebebi sınıflar ve okullar sadece belli akademik çalışmaların paylaşılması için değildir. Orası bir hayat sahnesidir. ve sınıflarımızdaki, okullarımızdaki, okul bahçelerimizdeki her şey eğitimin bir parçasıdır. Bu anlamda çocuklarımız için ortak bir okul zili hayata geçirmek istedik. Bu anlamdaki çalışmamızı da bugün sizlerle paylaşıyoruz. Hem bir zil söz konusu çocuklarımızın teneffüslere çıkarken işitecekleri hem de aynı melodinin söz konusu olduğu bir şarkımız söz konusudur. Şarkımızın bestesini müzisyeni Nil Karaibrahimgil yaptı. Sözlerini Şermin Yaşar hazırladı. Daha önce 23 Nisan şarkımızı hazırlayan ekibimiz hem zil sesi için hem de melodimiz için çalıştı. Biraz sonra bunun klibini, şarkısını hep beraber paylaşacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada öğretmen ve yöneticilerimiz ile beraber Nevşehir'den paylaşmaktan da ayrı bir mutluluk duyuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz" diye konuştu.

Bakan Selçuk basın toplantısının ardından ilk teneffüs zili ile birlikte okul bahçesine çıkan öğrenciler ile sohbet ederken öğrencilere çeşitli hediyeler verirken okul öğretmenleri ile günün anısına çekilen fotoğraf ile okuldan ayrıldı.