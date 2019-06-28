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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Niğde'de

5 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Niğde'de "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programında öğretmenlerle buluştu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Niğde'de, System.String[]
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Niğde'de "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programında öğretmenlerle buluştu.
Bakan Selçuk, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programında öğretmenlerle bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleştirilen programda Bakan Selçuk, öğretmenlerle mesleki tecrübelerini ve eğitim planlamalarını paylaştı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:31 Kaynak: AA
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